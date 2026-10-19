Американская певица Бритни Спирс представила ранее не издававшуюся композицию She’ll Never Be Me («Она никогда не станет мной»), записанную еще в 2001 году. Одним из авторов песни оказался ее бывший возлюбленный Джастин Тимберлейк, с которым артистку связывали одни из самых обсуждаемых отношений в мире шоу-бизнеса.

Композиция появилась на музыкальных стриминговых платформах 9 октября. Ее выпуск приурочен к 25-летию третьего студийного альбома певицы Britney, юбилейное переиздание которого запланировано на 6 ноября 2026 года.

Над песней вместе со Спирс и Тимберлейком работали продюсеры и авторы Алекс Греггс и Брэдли Дэймонд. Изначально композиция предназначалась для альбома Britney, вышедшего в 2001 году, однако в окончательный трек-лист она не попала.

Впрочем, для преданных поклонников певицы запись не стала полной неожиданностью. Неофициальная версия песни появилась в интернете еще в 2008 году, но официально композицию выпустили только сейчас.

Особый интерес вызывает содержание песни. В ней героиня обращается к бывшему возлюбленному, который пытается заменить ее другой девушкой. Однако она уверена, что новая избранница никогда не сможет занять ее место.

На фоне непростой истории отношений Спирс и Тимберлейка текст композиции приобрел дополнительный смысл. При этом песня была написана в 2001 году, когда артисты еще состояли в романтических отношениях.

Бритни и Джастин познакомились в детстве во время участия в телевизионном шоу «Клуб Микки Мауса». Их роман начался в 1999 году и завершился в 2002-м. Расставание звезд стало одной из самых громких историй в поп-культуре начала 2000-х.

После разрыва Тимберлейк выпустил хит Cry Me a River, клип на который вызвал множество разговоров из-за сходства исполнительницы главной роли с Бритни Спирс. В 2023 году певица вновь привлекла внимание к их отношениям, рассказав о них в автобиографической книге The Woman in Me («Женщина во мне»).

Интересно, что She’ll Never Be Me — не единственная композиция, над которой бывшие возлюбленные работали вместе. Тимберлейк также участвовал в создании песни What It’s Like to Be Me, вошедшей в оригинальный альбом Britney.

Юбилейное переиздание пластинки будет включать 23 композиции. Помимо известных хитов, поклонники услышат несколько редких записей, среди которых Am I a Sinner, When I Say So, My Big Secret и студийная версия Right Now (Taste the Victory).

Новый релиз стал первой официально выпущенной песней Бритни Спирс после совместной работы с рэпером will.i.am над композицией Mind Your Business в 2023 году.

Таким образом, спустя четверть века поклонники получили возможность услышать музыкальное свидетельство эпохи, когда Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк были одной из самых знаменитых пар мирового шоу-бизнеса.