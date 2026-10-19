Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Даугавпилс превратится в царство Снежной королевы: как город украсят к Рождеству 0 53

Культура &
Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Даугавпилс превратится в царство Снежной королевы: как город украсят к Рождеству

Фото: visitdaugavpils.lv

Этой зимой Даугавпилс погрузится в атмосферу знаменитой сказки Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева». Городские власти готовят необычное праздничное оформление с ледяными мотивами, зеркальными инсталляциями и новыми световыми композициями.

Главными центрами рождественских мероприятий традиционно станут площадь Виенибас и улица Ригас. Именно здесь появятся наиболее масштабные праздничные декорации, которые должны создать атмосферу волшебного зимнего королевства.

Центральную елку и прилегающую территорию планируют оформить с использованием световых эффектов, ледяных мотивов и сказочных элементов. На площади также установят шесть торговых домиков, карусели, навес и специальную площадку для проведения праздничных мероприятий.

Особенностью нынешнего Рождества станут декоративные элементы, напоминающие осколки стекла и зеркал. Они отсылают к сюжету «Снежной королевы» и символизируют хрупкую красоту зимы, игру света и загадочность ледяного мира.

При этом праздничное оформление не ограничится центром Даугавпилса. Новые украшения появятся в разных районах города.

В частности, для сквера Андрея Пумпура разрабатывают отдельную концепцию, которая должна превратить его в сказочное пространство. Существенные изменения ожидаются и в Центральном парке, где аллеи получат новое освещение для вечерних прогулок.

Дополнительные световые объекты планируют установить в сквере Славы и возле бывшего санатория в Межциемсе.

Впервые праздничная иллюминация появится возле городского отдела ЗАГС. Здесь создадут элегантную световую композицию, которая дополнит общую рождественскую атмосферу.

Подготовка к зимним праздникам уже началась. Самоуправление закупает новые декоративные конструкции, ремонтирует украшения прошлых лет и постепенно приступает к их установке.

Согласно опубликованным планам, монтаж основных праздничных декораций на площади Виенибас и улице Ригас намечен на 20–26 ноября, а демонтаж должен завершиться до 7 февраля.

В городском самоуправлении подчеркивают, что главными идеями нынешнего рождественского оформления станут дружба, любовь и вечность. Знакомые горожанам световые украшения объединят с новыми элементами, чтобы создать единый сказочный облик Даугавпилса.

Таким образом, предстоящие зимние праздники обещают превратить город в большую рождественскую декорацию, где история Снежной королевы оживет не только на центральной площади, но и на улицах, в парках и скверах.

×
#культура #Даугавпилс
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дом культуры в Саласпилсе
Изображение к статье: Картину Черчилля продают за полмиллиона фунтов
Изображение к статье: У побережья Турции археологи обнаружили следы древнего кораблекрушения
Изображение к статье: Канадская поэтесса, писательница и переводчица Энн Карсон стала лауреатом Нобелевской премии по литературе 2026 года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ферментированные продукты
Люблю!
Изображение к статье: пес в осенних листьях
Наша Латвия
Изображение к статье: похоронная машина
Бизнес
Изображение к статье: карта полета самолета
В мире
1
Изображение к статье: Как эффективно очистить белые кроссовки
Дом и сад
Иконка видео
В мире
9
Изображение к статье: Ферментированные продукты
Люблю!
Изображение к статье: пес в осенних листьях
Наша Латвия
Изображение к статье: похоронная машина
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео