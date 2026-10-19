Этой зимой Даугавпилс погрузится в атмосферу знаменитой сказки Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева». Городские власти готовят необычное праздничное оформление с ледяными мотивами, зеркальными инсталляциями и новыми световыми композициями.

Главными центрами рождественских мероприятий традиционно станут площадь Виенибас и улица Ригас. Именно здесь появятся наиболее масштабные праздничные декорации, которые должны создать атмосферу волшебного зимнего королевства.

Центральную елку и прилегающую территорию планируют оформить с использованием световых эффектов, ледяных мотивов и сказочных элементов. На площади также установят шесть торговых домиков, карусели, навес и специальную площадку для проведения праздничных мероприятий.

Особенностью нынешнего Рождества станут декоративные элементы, напоминающие осколки стекла и зеркал. Они отсылают к сюжету «Снежной королевы» и символизируют хрупкую красоту зимы, игру света и загадочность ледяного мира.

При этом праздничное оформление не ограничится центром Даугавпилса. Новые украшения появятся в разных районах города.

В частности, для сквера Андрея Пумпура разрабатывают отдельную концепцию, которая должна превратить его в сказочное пространство. Существенные изменения ожидаются и в Центральном парке, где аллеи получат новое освещение для вечерних прогулок.

Дополнительные световые объекты планируют установить в сквере Славы и возле бывшего санатория в Межциемсе.

Впервые праздничная иллюминация появится возле городского отдела ЗАГС. Здесь создадут элегантную световую композицию, которая дополнит общую рождественскую атмосферу.

Подготовка к зимним праздникам уже началась. Самоуправление закупает новые декоративные конструкции, ремонтирует украшения прошлых лет и постепенно приступает к их установке.

Согласно опубликованным планам, монтаж основных праздничных декораций на площади Виенибас и улице Ригас намечен на 20–26 ноября, а демонтаж должен завершиться до 7 февраля.

В городском самоуправлении подчеркивают, что главными идеями нынешнего рождественского оформления станут дружба, любовь и вечность. Знакомые горожанам световые украшения объединят с новыми элементами, чтобы создать единый сказочный облик Даугавпилса.

Таким образом, предстоящие зимние праздники обещают превратить город в большую рождественскую декорацию, где история Снежной королевы оживет не только на центральной площади, но и на улицах, в парках и скверах.