Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Моцарт, Бетховен и Гайдн: Рундальский дворец приглашает на вечер великой музыки 0 48

Культура &
Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рундальский дворец приглашает на вечер великой музыки

Пресс-фото

24 октября в Белом зале Рундальского дворца состоится концерт Лиепайского симфонического оркестра, посвященный шедеврам венской классической школы. Под управлением дирижера Атварса Лакстигалы музыканты исполнят произведения Моцарта, Бетховена и Гайдна. Солистом вечера станет известный литовский пианист Каспарас Уинскас.

Концерт пройдет в рамках музыкального цикла «Звуки Лиепаи в Рундальском дворце», который знакомит публику с выдающимися произведениями мировой классики.

Программа объединит сочинения трех композиторов, определивших развитие европейской музыки на рубеже XVIII и XIX веков. Каждый из них по-своему раскрыл возможности симфонического оркестра, соединив изящество классических форм с богатством человеческих переживаний.

Вечер откроет увертюра к опере Вольфганга Амадея Моцарта «Милосердие Тита», написанной в последние месяцы жизни композитора. Это произведение отличается торжественным характером, выразительными мелодиями и характерной для Моцарта музыкальной легкостью.

Центральным событием концерта станет исполнение Третьего фортепианного концерта Людвига ван Бетховена. Это одно из наиболее значительных сочинений раннего зрелого периода композитора, в котором уже проявляется его стремление выйти за рамки традиционного классицизма. Особую роль здесь играет напряженный музыкальный диалог между фортепиано и оркестром.

Сольную партию исполнит Каспарас Уинскас, известный литовский пианист, выступающий на международных концертных площадках.

Его творческое сотрудничество с Лиепайским симфоническим оркестром и Атварсом Лакстигалой продолжается с 2013 года. В 2025 году музыканты совместно исполнили фортепианные концерты Фридерика Шопена в Лиепае и Вильнюсе, а затем выпустили альбом на международном звукозаписывающем лейбле Hänssler Classics.

Запись получила положительные отзывы музыкальных критиков, отметивших техническое мастерство пианиста, эмоциональную выразительность исполнения и слаженность оркестра.

Сам Уинскас признается, что сотрудничество с латвийскими музыкантами всегда приносит ему особое творческое удовлетворение. По словам пианиста, их объединяет близкое восприятие музыки и редкое взаимопонимание, возникающее во время совместных выступлений.

Завершит концерт Симфония № 104 Йозефа Гайдна, известная под названием «Лондонская». Это последняя симфония композитора, ставшая своеобразным итогом его многолетнего творчества в этом жанре. В произведении сочетаются торжественность, юмор, яркие мелодии и жизнерадостная энергия.

Организаторы рассчитывают, что сочетание знаменитых произведений, мастерства исполнителей и исторической атмосферы Рундальского дворца сделает концерт особенно запоминающимся.

×
#Литва #культура #музыка
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Прощание с Мастером. Эксклюзив!
Изображение к статье: Дом культуры в Саласпилсе
Изображение к статье: Картину Черчилля продают за полмиллиона фунтов
Изображение к статье: У побережья Турции археологи обнаружили следы древнего кораблекрушения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Синдром домохозяйки: что это такое и как с ним справиться
Люблю!
Изображение к статье: труба
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему одним легко даются иностранные языки, а другие годами не могут выучить английский
Люблю!
1
Изображение к статье: Коллаж из портретов Юрия Шефлера и Андриса Шкеле
Политика
Изображение к статье: Вождь краснокожих: как понять темперамент вашего ребенка
Люблю!
Изображение к статье: Путин и Трамп
Политика
1
Изображение к статье: Синдром домохозяйки: что это такое и как с ним справиться
Люблю!
Изображение к статье: труба
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему одним легко даются иностранные языки, а другие годами не могут выучить английский
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео