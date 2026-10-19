24 октября в Белом зале Рундальского дворца состоится концерт Лиепайского симфонического оркестра, посвященный шедеврам венской классической школы. Под управлением дирижера Атварса Лакстигалы музыканты исполнят произведения Моцарта, Бетховена и Гайдна. Солистом вечера станет известный литовский пианист Каспарас Уинскас.

Концерт пройдет в рамках музыкального цикла «Звуки Лиепаи в Рундальском дворце», который знакомит публику с выдающимися произведениями мировой классики.

Программа объединит сочинения трех композиторов, определивших развитие европейской музыки на рубеже XVIII и XIX веков. Каждый из них по-своему раскрыл возможности симфонического оркестра, соединив изящество классических форм с богатством человеческих переживаний.

Вечер откроет увертюра к опере Вольфганга Амадея Моцарта «Милосердие Тита», написанной в последние месяцы жизни композитора. Это произведение отличается торжественным характером, выразительными мелодиями и характерной для Моцарта музыкальной легкостью.

Центральным событием концерта станет исполнение Третьего фортепианного концерта Людвига ван Бетховена. Это одно из наиболее значительных сочинений раннего зрелого периода композитора, в котором уже проявляется его стремление выйти за рамки традиционного классицизма. Особую роль здесь играет напряженный музыкальный диалог между фортепиано и оркестром.

Сольную партию исполнит Каспарас Уинскас, известный литовский пианист, выступающий на международных концертных площадках.

Его творческое сотрудничество с Лиепайским симфоническим оркестром и Атварсом Лакстигалой продолжается с 2013 года. В 2025 году музыканты совместно исполнили фортепианные концерты Фридерика Шопена в Лиепае и Вильнюсе, а затем выпустили альбом на международном звукозаписывающем лейбле Hänssler Classics.

Запись получила положительные отзывы музыкальных критиков, отметивших техническое мастерство пианиста, эмоциональную выразительность исполнения и слаженность оркестра.

Сам Уинскас признается, что сотрудничество с латвийскими музыкантами всегда приносит ему особое творческое удовлетворение. По словам пианиста, их объединяет близкое восприятие музыки и редкое взаимопонимание, возникающее во время совместных выступлений.

Завершит концерт Симфония № 104 Йозефа Гайдна, известная под названием «Лондонская». Это последняя симфония композитора, ставшая своеобразным итогом его многолетнего творчества в этом жанре. В произведении сочетаются торжественность, юмор, яркие мелодии и жизнерадостная энергия.

Организаторы рассчитывают, что сочетание знаменитых произведений, мастерства исполнителей и исторической атмосферы Рундальского дворца сделает концерт особенно запоминающимся.