Как сообщил предприниматель Андрей Дозорцев, сегодня утром, 19 октября 2026 года, умер его отец Владлен Дозорцев — поэт, писатель, драматург, общественный деятель, командор ордена Трех звезд. Ему было 87 лет.

О роли Владлена Леонидовича в истории Латвии говорит уже тот факт, что он был одним из тех, кто 4 мая 1990 года голосовал за Декларацию о восстановлении независимости Латвийской Республики. В 1988 году он участвовал в знаменитом пленуме творческих союзов, положившем начало Народному фронту, и впоследствии стал членом его правления, пишет Андрей Шаврей на портале LSM+.

Впрочем, его роль в истории латвийской культуры не менее важна. Достаточно сказать, что он был литературным соредактором легендарного сериала «Долгая дорога в дюнах» и именно он придумал название этой киноэпопеи. Сам же он считал себя прежде всего поэтом.

«Замечательный был поэт. Царствие Небесное и вечный покой!» — откликнулся на уход коллеги латвийско-израильский поэт Владимир Френкель.

«Невыносимо жаль! Поэтище! Соболезную близким. Светлая память…» — пишет поэт и редактор Юрий Касянич.

«Какая потеря! Печалюсь и соболезную всем, кто любил этого талантливейшего человека!» — говорит бывшая телезвезда и экс-депутат Рижской думы Ирина Винник.

«Сегодня ушел из жизни мой дорогой друг, поэт, писатель, драматург, политик Владлен Дозорцев, — написал первый министр иностранных дел Латвии после восстановления независимости Янис Юрканс. — Есть потери, о которых особенно трудно говорить. Этот человек был такой большой частью моей жизни, что, когда я пытаюсь говорить о нем, слова словно обрываются.

Дорогой Владлен! Ты был моим другом, моим учителем, моим наставником. Человеком, у которого я учился и политике, и ораторскому искусству. Говоря о тебе, я всегда использовал слово «глыба» — твердость твоей личности, сила твоего ума и человеческий масштаб.

Твое значение для Народного фронта нельзя измерить должностями или речами. Ты умел обращаться к русскоязычным жителям Латвии и убеждать их поддержать Народный фронт. В тот исторический момент люди поверили твоему слову. И я знаю, как много это значило тогда для Латвии.

Позже мы вместе создали «Согласие». Нас объединяли общая работа и вера в то, что люди в этой стране должны уметь говорить друг с другом и жить вместе. Эта вера до сих пор важна для меня.

Сегодня я хочу прежде всего поблагодарить тебя за дружбу, за доверие, за все, чему я у тебя научился, и за то, что я, возможно, не всегда смогу выразить словами. Ты был огромной частью моей политической и человеческой жизни и всегда ею останешься.

Под конец жизни Ты потерял зрение, но сердцем Ты всегда видел лучше чем глазами. Пусть твой путь будет светлым, Владлен!»

Владлен Дозорцев родился 3 июля 1939 года в Рославле Смоленской области РСФСР. Мать по профессии была агрономом, отец до войны работал директором предприятия. В 1947 году начался рижский период в жизни Владлена Дозорцева. Сначала он учился в 26-й средней школе возле Агенскалнского рынка. Школу окончил в 1956 году, когда разворачивалась кампания по освоению целинных земель, и по комсомольской путевке отправился в Казахстан на строительство Тургайского бокситового рудника.

В 1958 году поступил на филологический факультет Латвийского государственного университета, который окончил в 1963 году. В годы учебы опубликовал свои первые стихи.

Работал в латвийских газетах и на Латвийском телевидении, где создал более десяти документальных фильмов. Позднее стал членом сценарной коллегии Рижской киностудии. По его сценариям сняты художественные фильмы «Ждите Джона Графтона», «Дом без выхода», «Объезд», «Чужой случай» и другие.

Килобайт культуры: Дозорцев и его итоговая книга лирики – «Все, я завязал» 7 сентября, 2016, 7:04 Автор поэтических сборников «Автострада» (1965), «Гон» (1972), «Печаль свободного полета» (1979), «Двухтысячный год» (2000), «В ожидании суда» (2007), «Персональный код» (2012), а также итоговой книги избранной поэзии «Остальное сжечь» (2016). В 1982 году вышел его роман «Одинокий стрелок по бегущей мишени», позднее вошедший в книгу «Четыре происшествия».

В годы работы на Рижской киностудии он написал две пьесы, которые долго не могли получить цензурного разрешения, — «Последний посетитель» и «Завтрак с неизвестными». Но в 1985 году одну из них поставил в ленинградском Большом драматическом театре великий Георгий Товстоногов, и после этого обе пьесы разошлись по стране, как лесной пожар: «Последний посетитель» был поставлен в 130 театрах, а «Завтрак с неизвестными» — в 60! Пьесы ставились также в Японии, на Кубе, в Западной и Восточной Германии, Болгарии и США.

В 1987 году Дозорцев стал главным редактором литературного журнала «Даугава»; под его руководством ежемесячный тираж издания достиг 109 тысяч экземпляров.

После восстановления независимости Латвийской Республики Владлену Леонидовичу было предоставлено гражданство за особые заслуги. Он был одним из создателей Партии народного согласия, по списку которой в 1995–1998 годах был депутатом 6-го Сейма.

В 2009 году вышла первая книга мемуаров Дозорцева «Настоящее прошедшее время», а в 2017 году — вторая, «Другой Юрканс», на русском и латышском языках.

В соавторстве с Раймондом Паулсом он создал несколько десятков песен для Лаймы Вайкуле, Марии Наумовой, Валерия Леонтьева. Последние десятилетия жил в Юрмале.

«Я могу назвать себя одиноким стрелком по бегущей мишени. Я в известной мере отшельник-охотник в жизни. Я азартен, и мне хочется поразить цель. А «Одинокий стрелок по бегущей мишени» — практически автобиографический роман. Может, то, на что я сам не решился в жизни, я решился изложить на бумаге. Некоторая закомплексованность в жизни всегда превращается в героизм на бумаге. Но я, как и мой герой, сделал какую-то героическую попытку. Может, просто не так далеко зашел», — говорил Дозорцев.

И все-таки в первую очередь Владлен Леонидович был поэтом, причем поэтом крупного калибра.

«Возьми перо. Изобрази квадраты. Заполни их — впиши день, месяц, год. Добавь пять цифр немыслимой шарады. Запомни их — твой персональный код. Вложи в конверт, отправь большому Богу. Быть может, он сподобится прочесть твой странный код, в котором мало проку, но все же тихо верится, что есть».