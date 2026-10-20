Netflix представил первый трейлер фильма «Нарния: Племянник чародея» — новой экранизации знаменитого цикла Клайва Стейплза Льюиса. Режиссёром картины выступила Грета Гервиг, известная по фильмам «Барби» и «Маленькие женщины». Создатели обещают зрителям масштабное фэнтезийное приключение, которое уже сравнивают с «Властелином колец».

Трейлер был опубликован 13 октября. В отличие от предыдущих экранизаций «Хроник Нарнии», новая картина расскажет не о приключениях детей, попавших в волшебную страну через платяной шкаф, а о событиях, предшествовавших её появлению.

В основу фильма легла книга «Племянник чародея», вышедшая в 1955 году. Она стала шестой опубликованной частью литературного цикла, однако по хронологии описанных событий является первой.

Главные герои истории — дети Дигори Кирк и Полли Пламмер, которые благодаря волшебным кольцам получают возможность путешествовать между различными мирами. Во время своих приключений они встречают могущественную колдунью Джадис и становятся свидетелями рождения Нарнии.

Роли Дигори и Полли исполнили Дэвид Маккенна и Беатрис Кэмпбелл. Дядю Эндрю, чьи магические эксперименты положили начало необыкновенным событиям, сыграл Дэниел Крэйг, известный зрителям по роли Джеймса Бонда.

Образ Джадис, будущей Белой колдуньи, воплотила Эмма Маккей. Одного из центральных персонажей вселенной — могущественного льва Аслана — озвучила Мерил Стрип. В актёрский состав также вошли Кэри Маллиган и Киран Хайндс.

Особое внимание в трейлере уделено визуальным эффектам. Зрителям показывают фантастические пейзажи, путешествия между мирами, необычных существ и одну из ключевых сцен произведения — сотворение Нарнии, которую Аслан пробуждает к жизни своим пением.

Музыкальным сопровождением ролика стала знаменитая композиция Stairway to Heaven британской рок-группы Led Zeppelin. По словам Греты Гервиг, музыка играет важнейшую роль в её понимании произведения Льюиса. Ради получения разрешения на использование песни режиссёр лично обратилась к музыкантам Роберту Планту и Джимми Пейджу, продемонстрировав им раннюю версию фильма.

Новая экранизация станет попыткой Netflix перезапустить одну из самых известных фэнтезийных франшиз. Предыдущая серия фильмов началась в 2005 году с картины «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», собравшей в мировом прокате около 745 миллионов долларов.

Впоследствии вышли ещё две части — «Принц Каспиан» в 2008 году и «Покоритель зари» в 2010-м. Однако повторить коммерческий успех первой картины продолжениям не удалось, и экранизация всего литературного цикла так и не была завершена.

Теперь Netflix рассчитывает привлечь к истории новое поколение зрителей. По информации Associated Press, бюджет фильма Греты Гервиг составляет около 280 миллионов долларов. Картина создаётся с расчётом на показ на больших экранах, включая формат IMAX.

Мировая премьера «Нарнии: Племянник чародея» в кинотеатрах запланирована на 12 февраля 2027 года. Предварительные показы в IMAX должны начаться 10 февраля, а 2 апреля фильм станет доступен на Netflix.

Таким образом, спустя более чем два десятилетия после выхода первой экранизации «Хроники Нарнии» получат новое кинематографическое воплощение. Удастся ли Грете Гервиг превратить историю Клайва Льюиса в фэнтезийную сагу масштаба «Властелина колец», станет известно уже в следующем году.