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Основатель Monsoon распродаёт коллекцию искусства за 130 миллионов евро 1 123

Культура &
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Основатель Monsoon распродаёт коллекцию искусства за 130 миллионов евро

Британский миллиардер Питер Саймон, основатель известной сети магазинов одежды Monsoon, решил расстаться со своей коллекцией произведений искусства, стоимость которой оценивается примерно в 130 миллионов евро. На торги аукционного дома Christie's в Лондоне выставят около 200 работ выдающихся художников XX века.

Собрание предпринимателя считается одной из наиболее значительных частных коллекций модернизма и современного искусства, появившихся на аукционном рынке за последнее время.

Главным лотом станет картина британского художника Фрэнсиса Бэкона, созданная в 1978 году. По предварительным оценкам экспертов, её стоимость может составить от 15 до 19 миллионов евро.

Полотно относится к периоду творчества Бэкона, наступившему после смерти его близкого друга и партнёра Джорджа Дайера в 1971 году. Эта трагедия оказала глубокое влияние на художника и нашла отражение во многих его произведениях.

Помимо Бэкона, коллекционерам предложат работы других знаменитых мастеров. Среди них — произведения нидерландского художника-абстракциониста Пита Мондриана, одного из основоположников поп-арта Энди Уорхола и испанского сюрреалиста Жоана Миро.

Особый интерес представляет редкая картина Миро, датированная 1925 годом, а также произведение американского художника Виллема де Кунинга, одного из ведущих представителей абстрактного экспрессионизма.

Решение Саймона продать столь масштабное собрание вызвало большой интерес на международном арт-рынке. Подобные коллекции, формировавшиеся частными владельцами на протяжении многих лет, сравнительно редко выставляются на открытые торги целиком.

Ожидается, что за наиболее ценные произведения развернётся борьба между частными коллекционерами, крупными галереями и музеями, заинтересованными в пополнении своих собраний.

Питер Саймон известен прежде всего как основатель британского модного бренда Monsoon, который приобрёл широкую популярность благодаря одежде с этническими мотивами и необычным дизайнерским решениям.

Предстоящие торги могут стать одним из наиболее заметных событий мирового арт-рынка этой осени. При этом итоговая стоимость коллекции будет зависеть от результатов аукционов: предварительная оценка в 130 миллионов евро ещё не означает, что все произведения удастся продать именно за эту сумму.

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#искусство #культура #аукцион
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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