24 и 25 октября Мадона станет местом встречи любителей животных и профессиональных заводчиков из стран Балтии. В городском спортивном центре состоится вторая международная выставка породистой домашней птицы и кроликов, на которой можно будет не только увидеть редкие породы, но и приобрести понравившихся животных.

На выставке представят сотни представителей различных пород кур, других домашних птиц и кроликов. Среди них будут и редкие разновидности, которые практически невозможно встретить в обычных хозяйствах.

Участие в мероприятии примут заводчики из Латвии, Литвы и Эстонии. Посетители смогут пообщаться с ними, узнать об особенностях содержания животных, их разведении и селекции, а также получить практические советы от специалистов.

Выставка рассчитана не только на профессионалов, но и на широкую публику. Организаторы приглашают семьи с детьми, любителей природы и всех, кто интересуется домашними животными.

Особое место в программе займёт профессиональная оценка представленных пород. Судьи из Словакии, Франции и Хорватии определят лучших участников в соответствии с европейскими стандартами.

Экспертная оценка животных состоится 23 октября без присутствия публики. Имена победителей объявят 24 октября после торжественного открытия выставки, которое запланировано на 10:00.

По словам председателя правления Латвийской ассоциации заводчиков породистой домашней птицы Дидзиса Дрейманиса, подобные мероприятия помогают сохранять разнообразие пород и знакомят общество с трудом людей, занимающихся их разведением.

Организаторы отмечают, что первая выставка, состоявшаяся в прошлом году, вызвала большой интерес посетителей. Поэтому в этом году мероприятие решено провести вновь, расширив возможности для общения заводчиков и покупателей.

Помимо основной экспозиции, будет работать отдельная торговая зона. Здесь желающие смогут приобрести породистых кур, других домашних птиц, кроликов, а также птиц, содержащихся в неволе.

Кроме того, гостям предложат продукцию латвийских фермерских хозяйств, домашние лакомства, изделия ремесленников и другие товары местных производителей.

Выставка пройдёт в Мадонском спортивном центре по адресу: улица Гауяс, 13.

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