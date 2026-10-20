Концерт звёзд 90-х в Риге оказался под угрозой серьёзных изменений. Три известных исполнителя — Haddaway, Dr. Alban и LayZee — не смогут выйти на сцену в Латвии.

Как выяснилось, все трое ещё в мае были внесены в список нежелательных для страны лиц. Причиной повышенного внимания к артистам стали их связи с российским концертным рынком и выступления в России.

Концерт в Риге без трёх звёзд

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Министерство иностранных дел Латвии, иностранным исполнителям Haddaway, Dr. Alban и LayZee запрещено выступать на территории страны.

На 20 ноября в рижской Xiaomi Arena было запланировано музыкальное мероприятие «90's Disco Show», посвящённое популярным танцевальным хитам 1990-х годов.

Среди объявленных участников значились сразу три известных артиста:

Haddaway — Александр Хадавей, исполнитель знаменитого хита What Is Love.

Dr. Alban — Альбан Нвапа, известный по композициям It's My Life и Sing Hallelujah!.

LayZee — Делрой Ренноллс, участник группы Mr. President, прославившейся хитом Coco Jamboo.

Однако теперь выступление всех троих в Латвии исключено.

Представители концертной площадки Xiaomi Arena заявили, что на момент подписания договора информация о связях исполнителей с Россией им не была известна.

При этом администрация подчеркнула, что обычно проверяет артистов перед возможными выступлениями в Риге — в пределах имеющихся возможностей и ресурсов. Представители Xiaomi Arena сообщили, что указанные исполнители на площадке выступать не будут.

Артисты оказались в списке нежелательных лиц

Министерство иностранных дел Латвии подтвердило, что Haddaway, LayZee и Dr. Alban включены в список лиц, нежелательных для пребывания в стране.

Как пояснила пресс-секретарь ведомства Лига Ермацане, соответствующее решение было принято ещё в мае 2026 года.

По информации МИД, включению артистов в список предшествовали широкий общественный резонанс и заключения компетентных учреждений.

Таким образом, речь идёт не о новом запрете, введённом специально перед ноябрьским концертом, а об ограничениях, действующих уже несколько месяцев.

В связи с этим выступления трёх музыкантов в Латвии невозможны.

Что рекомендует Министерство иностранных дел?

МИД Латвии призывает организаторов концертов внимательно проверять общедоступную информацию об артистах, с которыми они собираются сотрудничать.

По мнению ведомства, при заключении договоров необходимо оценивать не только творческую деятельность исполнителей, но и возможные репутационные, санкционные и другие риски.

Особое внимание предлагается уделять публичным заявлениям и поступкам артистов, которые могут свидетельствовать о поддержке российской агрессии против Украины.

Министерство подчёркивает, что в нынешних геополитических условиях не поддерживает въезд и деятельность в Латвии исполнителей, которые прямо или косвенно демонстрируют враждебное отношение к стране, поддерживают российскую агрессию, политику Кремля в отношении Украины либо своими действиями подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.

При этом в сообщении МИД не уточняется, какие именно высказывания или действия каждого из трёх музыкантов стали основанием для включения в список нежелательных лиц.

Состоится ли дискотека 90-х?

Из заявления Xiaomi Arena следует, что Haddaway, Dr. Alban и LayZee не выступят на запланированном концерте 20 ноября.

Также пока не уточняется, будут ли организаторы искать замену исполнителям и изменится ли программа шоу.

История с концертом «90's Disco Show» показала, что прежние выступления артистов и их связи с российским концертным рынком могут стать предметом пристального внимания латвийских властей и общественности.

Три популярных исполнителя, чьи песни десятилетиями звучали на европейских дискотеках, теперь не смогут выступить в Риге из-за действующего запрета на въезд.

И если организаторы всё же намерены провести ноябрьское шоу, им придётся обойтись без трёх звёзд, имена которых первоначально использовались в афише.