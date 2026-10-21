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«Бэтмен-2» остался без режиссёра: кто заменит Мэтта Ривза 0 48

Культура &
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Бэтмен-2» остался без режиссёра: кто заменит Мэтта Ривза

На съёмках продолжения «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном произошли неожиданные изменения. Режиссёр Мэтт Ривз был вынужден временно покинуть съёмочную площадку по семейным обстоятельствам. Завершить работу над фильмом ему поможет обладатель премии «Оскар» Стивен Содерберг.

Содерберг возьмёт на себя руководство заключительным этапом основных съёмок картины «Бэтмен. Часть II». При этом речь не идёт о полноценной смене режиссёра: Ривз остаётся руководителем проекта и продолжает контролировать производство дистанционно.

В Warner Bros. и DC Studios заверили, что оба постановщика будут тесно сотрудничать, чтобы сохранить художественный замысел фильма.

Инициатива временной замены исходила от самого Содерберга. Узнав о сложной ситуации, в которой оказался коллега, он предложил свою помощь. Студии поддержали это решение.

Стивен Содерберг известен зрителям по фильмам «Одиннадцать друзей Оушена», «Эрин Брокович» и «Траффик», за который он получил «Оскар» за лучшую режиссуру.

По словам Содерберга, первая часть «Бэтмена», вышедшая в 2022 году, произвела на него сильное впечатление благодаря тщательно выстроенной атмосфере и цельности режиссёрского видения. Поэтому он намерен не менять стилистику продолжения, а максимально точно следовать концепции Ривза.

Сам Мэтт Ривз 15 октября подтвердил в социальной сети X, что не уходит из проекта. Он поблагодарил Содерберга за поддержку в непростой период и подчеркнул, что продолжает участвовать в создании фильма.

Когда выйдет новый «Бэтмен»?

Премьера второй части неоднократно переносилась. Первоначально фильм планировали выпустить в октябре 2026 года, затем релиз отложили до октября 2027-го. Теперь выход картины запланирован на 18 февраля 2028 года — спустя шесть лет после премьеры первой части.

К роли Брюса Уэйна вновь вернётся Роберт Паттинсон. В актёрский состав также входят Скарлетт Йоханссон, Колин Фаррелл, Себастиан Стэн, Энди Серкис и Джеффри Райт.

Несмотря на временную смену режиссёра на площадке, производство фильма продолжается. О новых переносах премьеры в связи с произошедшими изменениями пока не сообщалось.

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#кино #культура #режиссер
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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