В связи с повышенным интересом и просьбами участников, срок приема заявок на участие в XIII международном конкурсе молодых исполнителей классической музыки «Таланты Инессы Галанте» продлен на одну неделю – до 25 октября. К участию в престижном конкурсе приглашаются вокалисты и музыканты со всего мира, играющие на клавишных, струнных, духовых либо ударных инструментах. Заявки могут подавать также лауреаты и участники конкурсов прошлых лет.

Конкурс проводится в сотрудничестве с преподавательским составом Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола и при поддержке благотворительного фонда “Nākotnes Atbalsta fonds”. Участие бесплатное. Подробная информация на сайте проекта: www.inesesgalantestalanti.lv.

Лауреатов конкурса «Таланты Инессы Галанте» ждут денежные премии, мастер-классы с именитыми артистами, и другие ценные призы от партнеров проекта и меценатов. Победа в конкурсе открывает прекрасные возможности – молодые исполнители получают приглашение к участию в ежегодных музыкальных событиях, организуемых фондом Инессы Галанте и других престижных мероприятиях.

В этом году лауреаты примут участие в самой душевной и ожидаемой серии рождественских музыкальных событий года: 10 декабря в Лютеранской церкви Риги в Торнякалнсе - в концерте «Три тенора», 11 декабря - в концерте «PIANO vakars», а 12 декабря - в традиционном концерте «Рождественская прелюдия» в Рижском Домском соборе.

Результаты первого тура конкурса будут объявлены 1 ноября на официальном сайте www.inesesgalantestalanti.lv. В этот же день на официальном сайте проекта www.inesesgalantestalanti.lv начнется начнётся публичное голосование, которое определит победителя в номинации «Зрительская симпатия». Второй и заключительный этап конкурса - финал и награждение лауреатов - состоится 28 ноября в Малом зале концертного зала Dzintari.

Подробная информация и правила конкурса доступны на сайте: www.inesesgalantestalanti.lv

Следите за актуальной информацией на официальной странице конкурса в Facebook: https://www.facebook.com/InesesGalantesTalanti/