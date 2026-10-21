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В музее Лондона обнаружили неизвестного динозавра: его останки пролежали в запасниках сто лет 0 44

Культура &
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: В музее Лондона обнаружили неизвестного динозавра: его останки пролежали в запасниках сто лет

Британские палеонтологи обнаружили новый вид хищных динозавров, изучив окаменелость, которая около ста лет хранилась в коллекции лондонского Музея естественной истории. Находка оказалась особенно важной: она свидетельствует о том, что древние хищники, которых прежде связывали преимущественно с другими континентами, обитали и на территории Европы.

Речь идёт о фрагменте черепа возрастом приблизительно 120 миллионов лет. Окаменелость была найдена ещё в начале XX века на острове Уайт у южного побережья Великобритании.

Её обнаружил коллекционер и любитель палеонтологии Реджинальд Уолтер Тули. После его смерти в 1924 году собрание, включавшее более тысячи образцов, поступило в фонды лондонского музея.

Однако необычная кость десятилетиями оставалась практически неизученной. В то время исследователи не располагали технологиями, позволяющими подробно исследовать внутреннее строение окаменелости, не повредив её.

Ситуация изменилась благодаря современной компьютерной томографии. Учёные смогли изучить внутреннюю структуру кости и создать её трёхмерную модель.

Исследование показало, что останки принадлежат ранее неизвестному виду хищных динозавров, получившему научное название Invictibellatrix amberina.

Нового динозавра отнесли к группе мегарапторов — хищников, отличавшихся развитыми передними конечностями и длинными острыми когтями.

По предварительным оценкам, длина животного составляла от трёх до четырёх метров, а высота достигала полутора метров. Предполагается, что оно охотилось на небольших динозавров, ящериц и древних млекопитающих.

Особую ценность открытию придаёт место обнаружения останков. Ранее ископаемые свидетельства существования мегарапторов были известны главным образом из Азии, Австралии и Южной Америки. Теперь исследователи получили новые данные об их распространении в Европе.

По мнению учёных, находка позволит уточнить представления о разнообразии хищных динозавров мелового периода и путях их расселения по древним континентам.

История этого открытия также показывает, что музейные коллекции могут хранить научные сенсации десятилетиями. Иногда для обнаружения неизвестного науке животного вовсе не требуется новая экспедиция — достаточно по-новому исследовать находку, сделанную сто лет назад.

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#наука #культура #палеонтология #музеи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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