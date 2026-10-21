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В Риге откроется таинственный лес: посетителей ждут духи предков, древние легенды и магия света 0 98

Культура &
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге откроется таинственный лес: посетителей ждут духи предков, древние легенды и магия света

Фото: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

С 29 октября по 8 ноября Латвийский этнографический музей под открытым небом в Риге превратится в сказочный лес, наполненный загадочными огнями, звуками и образами из старинных преданий. Здесь вновь откроется необычная тропа света «Истории света. Духи предков» (Gaismas stāsti. Veļi).

В этом году организаторы подготовили совершенно новый маршрут, который пройдёт через холмы и лесные уголки музея. Гостей ожидают световые, лазерные, звуковые и видеoinсталляции, вдохновлённые латышскими народными сказками, поверьями и древними заклинаниями.

Главная тема мероприятия — Veļu laiks, или время духов предков. В латышской традиции так называют осенний период, когда вспоминают умерших родственников и чтят память предыдущих поколений. В старину считалось, что именно в это время души предков возвращаются в мир живых. Для них готовили особые угощения, а долгими осенними вечерами рассказывали легенды и загадочные истории.

Создатели проекта решили соединить эти древние представления с современными технологиями, чтобы посетители смогли не просто узнать о традициях, но и почувствовать атмосферу мистического мира.

По словам автора проекта Марциса Гулбиса, сегодня, когда привычные ценности подвергаются сомнению, особенно важно обращаться к мудрости предков. Именно в народных преданиях, верованиях и представлениях о мире организаторы нашли вдохновение для нового светового путешествия.

Гулбис приглашает посетителей одеться по погоде, выбрать удобную обувь, захватить фонарик и отправиться навстречу осенним тайнам.

Особую атмосферу создадут не только световые эффекты, но и традиционные латышские блюда. В музейном трактире Priedes krogs предложат угощения, приготовленные по мотивам старинных рецептов: супы с необычными названиями, поминальную кашу с грибным или мясным соусом, кровяную колбасу с брусникой, тушёную капусту с рёбрышками в медовом соусе.

На десерт посетители смогут попробовать яблочный мусс с ржаной мукой и традиционное блюдо из томлёных зёрен с корицей. Согреться помогут горячие напитки.

Световая тропа уже успела завоевать признание публики. Предыдущие проекты организаторов неоднократно получали награды Латвийского форума мероприятий. В частности, световое представление 2025 года было признано лучшим в своей категории.

  • Даты: с 29 октября по 8 ноября 2026 года.

  • Время: ежедневно с 18:00 до 21:00.

  • Место: Латвийский этнографический музей под открытым небом.

  • Продолжительность прогулки: примерно 60–90 минут.

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#история #туризм #культура #традиции #мистика #музеи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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