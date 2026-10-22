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«Грязные танцы» возвращаются: Дженнифер Грей снова сыграет Бэби, но Патрика Суэйзи не будет даже в цифровом виде 0 109

Культура &
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продолжение культовой романтической драмы «Грязные танцы» постепенно обретает очертания

Продолжение культовой романтической драмы «Грязные танцы» постепенно обретает очертания. Создатели фильма раскрыли новые подробности сюжета, подтвердили возвращение Дженнифер Грей и объяснили, как намерены почтить память Патрика Суэйзи, сыгравшего одну из главных ролей в оригинальной картине 1987 года.

Действие нового фильма развернётся в 1990-х годах. Зрителей ждёт история любви нового поколения героев, однако связь с оригинальной лентой сохранится: Дженнифер Грей вновь исполнит роль Фрэнсис Хаусман, известной поклонникам фильма как Бэби.

Одним из главных вопросов оставалась судьба персонажа Патрика Суэйзи — харизматичного инструктора по танцам Джонни Касла. После смерти актёра в 2009 году обсуждалась возможность его цифрового воссоздания с помощью современных технологий.

Однако продюсер продолжения Нина Джейкобсон во время саммита IndieWire «Будущее кинопроизводства 2026» категорически исключила такой вариант.

По её словам, создатели фильма не собираются возвращать Суэйзи на экран с помощью искусственного интеллекта. Вместо этого они намерены найти деликатный способ отдать дань памяти актёру и позволить зрителям вновь пережить эмоции, связанные с его героем.

При этом подробности того, как именно в сюжете будет отражено отсутствие Джонни Касла, пока не раскрываются.

Джейкобсон также подчеркнула, что задача авторов — не просто повторить успех оригинальной картины, а передать её атмосферу. По мнению продюсера, «Грязные танцы» были не только красивой историей любви, но и достаточно смелым для своего времени фильмом, затрагивавшим непростые социальные темы.

Особую роль в создании продолжения играет Дженнифер Грей, которая участвует в проекте не только как актриса, но и как продюсер. Её понимание характера Бэби и причин многолетней популярности фильма должно помочь связать новую историю с оригиналом.

Напомним, «Грязные танцы» вышли на экраны в 1987 году. Романтическая история девушки из обеспеченной семьи и инструктора по танцам стала мировым хитом. При бюджете около 6 миллионов долларов картина собрала примерно 214 миллионов долларов. Песня «(I've Had) The Time of My Life», прозвучавшая в финале, получила премию «Оскар».

О планах снять продолжение официально объявили ещё в 2022 году. Однако проект по-прежнему находится в разработке. Дата премьеры не названа, режиссёр пока не утверждён, а полный актёрский состав остаётся неизвестным.

Таким образом, поклонникам «Грязных танцев» предстоит ещё подождать возвращения Бэби на большой экран. Но уже ясно, что новая картина попытается сохранить романтику оригинала, не прибегая к цифровому воскрешению его главной звезды.

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#культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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