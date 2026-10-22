Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кошки среди древних руин: необычные обитатели Помпей стали звездами новой книги 0 22

Культура &
Дата публикации: 22.10.2026
Euronews
Изображение к статье: Кошки среди древних руин: необычные обитатели Помпей стали звездами новой книги

Фото: shutterstock

В знаменитых итальянских Помпеях появились свои знаменитости, ради которых туристы достают фотоаппараты не реже, чем ради античных достопримечательностей. Это кошки, свободно разгуливающие среди древних развалин. Теперь пушистым обитателям археологического парка посвятили целую книгу.

На территории древнеримского города Помпеи, уничтоженного извержением Везувия почти две тысячи лет назад, сегодня живут около 40–50 кошек. Они давно стали неотъемлемой частью местного пейзажа и любимцами туристов, которые охотно фотографируют животных на фоне старинных улиц, колонн и сохранившихся римских домов.

Снимки четвероногих жителей Помпей регулярно появляются в социальных сетях, где животные приобрели настоящую популярность. Теперь у них есть и собственный фотоальбом.

Книга под названием «Кошки Помпеи» (Gatti di Pompei) выпущена итальянским издательством Giunti Editore совместно с администрацией Археологического парка Помпеи, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Основой издания стали фотографии археолога и фотографа Сильвии Вакка, переданные ею парку. На снимках кошки отдыхают среди древних построек, прогуливаются по римским улицам, прячутся в садах и исследуют исторические памятники.

Авторы предлагают взглянуть на знаменитый археологический комплекс с неожиданной стороны — не только как на свидетельство трагедии античного мира, но и как на место, где среди тысячелетних руин продолжается повседневная жизнь.

При этом кошки Помпей — не просто свободно гуляющие животные. За их благополучием следят сотрудники парка и волонтеры благотворительной организации Archeogatti Onlus, которую возглавляет Антонелла Каротенуто.

Для животных организованы регулярное кормление, ветеринарные осмотры и стерилизация. Некоторым кошкам находят новых хозяев. Кроме того, на территории парка действует система видеонаблюдения, призванная предотвращать случаи, когда люди оставляют здесь домашних питомцев.

Особое внимание уделяется тому, чтобы присутствие животных не мешало сохранению уникальных археологических памятников и не создавало неудобств посетителям.

Интересно, что история отношений человека и кошки в Помпеях уходит в глубокую древность. Археологи продолжают изучать роль этих животных в повседневной жизни античного города.

Новый фотоальбом показывает Помпеи в редкие минуты тишины, когда туристические группы расходятся, а хозяевами древних улиц вновь становятся их четвероногие обитатели.

Книгу «Кошки Помпеи» уже можно приобрести непосредственно в археологическом парке, а также через торговую сеть издательства Giunti.

×
#Италия #туризм #книги #животные #археология #кошки #культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Риге откроется таинственный лес: посетителей ждут духи предков, древние легенды и магия света
Изображение к статье: Срок подачи заявок на конкурс «Таланты Инессы Галанте 2026» продлён до 25 октября
Изображение к статье: В музее Лондона обнаружили неизвестного динозавра: его останки пролежали в запасниках сто лет
Изображение к статье: «Бэтмен-2» остался без режиссёра: кто заменит Мэтта Ривза

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Краславском и Резекненском краях объявили предупреждение о возможной угрозе с воздуха
Наша Латвия
Изображение к статье: Где растут конфеты?
Дом и сад
Изображение к статье: Почему американцы не любят колючего поросенка?
В мире животных
Изображение к статье: тот самый автомобиль
Техно
1
Изображение к статье: Учения Службы неотложной медицинской помощи.
Наша Латвия
Изображение к статье: Лучанский
Наша Латвия
1
Изображение к статье: В Краславском и Резекненском краях объявили предупреждение о возможной угрозе с воздуха
Наша Латвия
Изображение к статье: Где растут конфеты?
Дом и сад
Изображение к статье: Почему американцы не любят колючего поросенка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео