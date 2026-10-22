В знаменитых итальянских Помпеях появились свои знаменитости, ради которых туристы достают фотоаппараты не реже, чем ради античных достопримечательностей. Это кошки, свободно разгуливающие среди древних развалин. Теперь пушистым обитателям археологического парка посвятили целую книгу.

На территории древнеримского города Помпеи, уничтоженного извержением Везувия почти две тысячи лет назад, сегодня живут около 40–50 кошек. Они давно стали неотъемлемой частью местного пейзажа и любимцами туристов, которые охотно фотографируют животных на фоне старинных улиц, колонн и сохранившихся римских домов.

Снимки четвероногих жителей Помпей регулярно появляются в социальных сетях, где животные приобрели настоящую популярность. Теперь у них есть и собственный фотоальбом.

Книга под названием «Кошки Помпеи» (Gatti di Pompei) выпущена итальянским издательством Giunti Editore совместно с администрацией Археологического парка Помпеи, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Основой издания стали фотографии археолога и фотографа Сильвии Вакка, переданные ею парку. На снимках кошки отдыхают среди древних построек, прогуливаются по римским улицам, прячутся в садах и исследуют исторические памятники.

Авторы предлагают взглянуть на знаменитый археологический комплекс с неожиданной стороны — не только как на свидетельство трагедии античного мира, но и как на место, где среди тысячелетних руин продолжается повседневная жизнь.

При этом кошки Помпей — не просто свободно гуляющие животные. За их благополучием следят сотрудники парка и волонтеры благотворительной организации Archeogatti Onlus, которую возглавляет Антонелла Каротенуто.

Для животных организованы регулярное кормление, ветеринарные осмотры и стерилизация. Некоторым кошкам находят новых хозяев. Кроме того, на территории парка действует система видеонаблюдения, призванная предотвращать случаи, когда люди оставляют здесь домашних питомцев.

Особое внимание уделяется тому, чтобы присутствие животных не мешало сохранению уникальных археологических памятников и не создавало неудобств посетителям.

Интересно, что история отношений человека и кошки в Помпеях уходит в глубокую древность. Археологи продолжают изучать роль этих животных в повседневной жизни античного города.

Новый фотоальбом показывает Помпеи в редкие минуты тишины, когда туристические группы расходятся, а хозяевами древних улиц вновь становятся их четвероногие обитатели.

Книгу «Кошки Помпеи» уже можно приобрести непосредственно в археологическом парке, а также через торговую сеть издательства Giunti.