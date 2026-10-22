Эстонский фестивальный оркестр под руководством известного дирижера Пааво Ярви отменил запланированный на 23 октября концерт в китайском городе Уси. Причиной стали тесные связи местного симфонического оркестра с российскими музыкальными учреждениями. Решение может обойтись эстонскому коллективу в сотни тысяч евро, сообщает BNS со ссылкой на Postimees.

Эстонский фестивальный оркестр (EFO), находящийся на гастролях в Азии, отказался от выступления в китайском городе Уси из-за сотрудничества местного симфонического оркестра с российскими музыкальными учреждениями.

Как рассказал дирижер Пааво Ярви газете Postimees, финансовые потери коллектива могут составить сотни тысяч евро. Точную сумму ущерба он пока назвать не может.

«Можно с уверенностью сказать, что Эстонский фестивальный оркестр здесь больше никогда выступать не будет», — заявил Ярви в среду в Шанхае.

Музыканты узнали о российском сотрудничестве перед концертом

В рамках азиатского турне у Эстонского фестивального оркестра были запланированы выступления в Шанхае, Пекине и Уси.

При этом концерт в Уси должен был пройти в необычном формате: часть эстонских музыкантов предполагалось заменить исполнителями местного симфонического оркестра.

Об этом участники EFO узнали в минувшее воскресенье, когда находились на гастролях в Южной Корее. Первоначально новость вызвала лишь разочарование, поскольку музыканты приехали в Азию именно для выступлений, а сокращение их участия влияло и на заработок.

Однако вскоре выяснилось, что симфонический оркестр Уси поддерживает тесные связи с российскими музыкальными учреждениями. В 2024 году китайский коллектив выступил вместе с Российским национальным оркестром на концерте под названием «Здравствуй, друг!».

Осенью 2025 года оркестр Уси также гастролировал по России, выступив в Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге. В московском концертном зале «Зарядье» китайские музыканты дали совместный концерт с Российским национальным оркестром. Солистом выступил пианист Николай Луганский.

Гастроли проходили в рамках программы Годов культуры России и Китая. По этому случаю приветствия направили министр культуры России Ольга Любимова и посол Китая в РФ.

Эстонские музыканты единогласно отказались выступать

Во вторник, после заключительного концерта в Сеуле, музыканты EFO получили информацию о сотрудничестве китайского оркестра с Россией.

Они потребовали объяснений у продюсера, а к утру следующего дня приняли единогласное решение: если выступление в Уси состоится в запланированном совместном формате, они участвовать в нем не будут.

Позицию музыкантов поддержали Пааво Ярви и руководство оркестра.

После этого начались переговоры с концертным агентством Harrison Parrott о том, как юридически оформить отказ от выступления и сократить финансовые потери. По словам Ярви, китайская сторона не понимает причин решения и воспринимает его как оскорбление.

«Они воспринимают это как оскорбление — мол, мы считаем, что нам не подобает выступать с их музыкантами», — пояснил дирижер.

«У нас другая история, и мы находимся ближе к России»

Ярви подчеркнул, что понимает позицию эстонских музыкантов и сам не считает правильным сотрудничать с коллективом, имеющим столь тесные контакты с Россией. При этом дирижер признал, что подобные связи в Китае широко распространены.

«Если мы не хотим с этим соприкасаться, есть другой вариант — вообще не приезжать», — отметил он.

По словам Ярви, при организации гастролей решающую роль играли финансовые соображения. Для обеспечения экономической целесообразности поездки оркестру требовалось определенное количество выступлений, и концерт в Уси стал дополнительной возможностью.

Если бы о связях китайского коллектива с Россией стало известно раньше, организаторы постарались бы найти другого партнера или отказались от концерта, подчеркнул дирижер.

Ярви также отметил, что отношение к сотрудничеству с российскими учреждениями в разных странах заметно отличается.

«Англичане, корейцы и немцы часто не понимают, в чем проблема. И не потому, что не хотят понять. Для них это просто музыка: давайте дадим совместный концерт и будем дружить. Мы же понимаем, почему мы так чувствительны к этому. У нас другая история, и мы находимся ближе к России», — сказал он.

Концерт официально отменен

Несмотря на возможные финансовые последствия, музыканты решили поставить принципы и репутацию выше заработка.

Спустя сутки после успешного выступления в Сеуле, где зал на 2505 мест был практически полностью заполнен, коллектив получил официальное подтверждение: концерт в Уси, назначенный на 23 октября, отменен.

По информации Postimees, участники оркестра встретили это решение с облегчением.