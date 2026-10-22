Во Франции прошел необычный гастрономический конкурс, в котором профессиональным поварам запретили готовить собственными руками. Вместо этого им пришлось руководить помощниками-любителями, причем на выполнение задания отводилось всего 20 минут.

Главной особенностью соревнования стали боксерские перчатки, которые организаторы заставили надеть профессиональных шеф-поваров. В таком виде они не могли пользоваться ножами, сковородками и другой кухонной утварью. Их задача заключалась исключительно в том, чтобы давать указания своим напарникам.

В каждой команде работали профессиональный повар и любитель, которому предстояло самостоятельно выполнять все кулинарные операции под руководством наставника.

Участникам предложили приготовить за 20 минут одно из классических блюд французской кухни — воздушный омлет-суфле. Задание оказалось непростым: на кухне царили суета и напряжение, а наставники пытались объяснить неопытным помощникам, как добиться нужной консистенции и не испортить блюдо.

За происходящим наблюдало профессиональное жюри, в состав которого вошли известные представители гастрономического мира, в том числе знаменитый французский шеф-повар Эрик Фрешон.

Несмотря на кулинарные неудачи отдельных команд, судьи оценивали не только качество приготовленных блюд, но и умение участников действовать сообща в необычных условиях.

Победительницей конкурса стала Патрисия Матон, которая после соревнования призналась журналистам, что в обычной жизни практически не занимается серьезной готовкой. Тем не менее ей удалось успешно справиться с заданием благодаря советам профессионального наставника.

Организаторы остались довольны экспериментом и рассчитывают превратить подобные кулинарные состязания в регулярное мероприятие.