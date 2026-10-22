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В Латвии замахнулись на мировой рекорд: рождественский венок длиной более полукилометра 3 116

Культура &
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии замахнулись на мировой рекорд: рождественский венок длиной более полукилометра

Яунмокский замок

В Латвии собираются создать самый большой в мире рождественский венок. Необычное праздничное украшение появится в парке Яунмокского замка неподалеку от Тукумса. Его окружность составит 540 метров, а диаметр — около 172 метров. К реализации масштабного проекта приглашают присоединиться всех желающих.

Инициатором проекта выступил Яунмокский замок, находящийся в ведении государственного предприятия Latvijas valsts meži (LVM). Организаторы рассчитывают, что гигантский венок станет не только праздничной достопримечательностью, но и результатом совместного труда жителей Латвии.

Для создания необычного украшения подготовят специальный каркас, который добровольцам предстоит покрыть еловыми ветками. Причем использовать будут ветви, оставшиеся в лесу после лесозаготовительных работ. Таким образом, проект призван продемонстрировать возможности повторного использования природных материалов.

Принять участие в изготовлении венка смогут семьи с детьми, школьники, компании друзей и трудовые коллективы. Специальные навыки не требуются — работа будет организована в командах, а перед ее началом участникам объяснят, что необходимо делать.

Первые совместные работы состоятся уже 23 октября с 10.00 до 20.00 и продолжаться 24 и 25 октября, а также 7 и 8 ноября — с 10.00 до 18.00.

Присоединиться к добровольцам можно без предварительной регистрации. В начале каждого часа организаторы будут проводить краткий инструктаж для новых участников.

Желающим помочь рекомендуют взять с собой рабочие перчатки, непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать. Работа с хвойными ветками предполагает контакт со смолой.

Для участников акции предусмотрен приятный бонус — бесплатное посещение музея Яунмокского замка.

Создание гигантского венка приурочено к открытию новой музейной экспозиции, посвященной ели. Ее планируют представить в конце ноября. В дальнейшем в замке намерены развивать постоянную экспозицию Лесного музея, рассказывающую об истории лесного хозяйства, природных экосистемах и роли леса в жизни латвийского общества.

Таким образом, если замысел удастся реализовать, Латвия получит не только необычное рождественское украшение, но и потенциальный мировой рекорд.

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#животные #рождество #Латвия #экология #культура #лес #музеи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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