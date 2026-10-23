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Маэстро Паулс получит награду Кабинета министров за пожизненный вклад в развитие музыки и культуры 1 50

Культура &
Дата публикации: 23.10.2026
LETA
Изображение к статье: Маэстро Паулс получит награду Кабинета министров за пожизненный вклад в развитие музыки и культуры

Маэстро Раймонд Паулс получит награду Кабинета министров за пожизненный вклад в развитие латвийской музыки и культуры, укрепление национальной идентичности и прославление имени Латвии в мире.

Награда Кабинета министров за укрепление культурных и дипломатических связей Латвии, Финляндии и Эстонии, сохранение культурно-исторического наследия Латвии и многолетний вклад в литературу, перевод и публицистику присуждена писательнице, публицисту, переводчице, дипломату и общественному деятелю Анне Жигуре.

На заседании правительства во вторник было также поддержано решение о присуждении Почетной грамоты Кабинета министров бывшему директору музея Баускского замка Марису Сканису за значительный вклад в развитие музея и в сохранение, исследование и популяризацию культурного и исторического наследия Латвии.

Почетной грамотой будет также отмечена команда цикла мероприятий Латвийской национальной библиотеки "Латвийской книге 500" за значительный вклад в укрепление латвийской культуры и национальной идентичности.

Почетную грамоту получит также писательница, редактор, публицист и главный редактор журнала "Domuzīme" Рудите Калпиня за многолетний и значительный вклад в развитие латвийской литературы, публицистики и культурных процессов, способствуя развитию латышской литературы, сохранению культурно-исторической памяти и развитию культурной периодики в Латвии.

Почетная грамота Кабинета министров присуждена педагогу Инте Удодовой за вклад в развитие профессионального музыкального образования и разработку учебных пособий по теории музыки, а также искусствоведу Руте Каминской за многолетний и значительный вклад в исследование, документирование и сохранение латвийского художественного и культурного наследия, а также за популяризацию культурного наследия и передачу знаний будущим поколениям.

Почетную грамоту получат также предприниматель, кинопродюсер и режиссер Андрейс Экис за вклад в развитие латвийской киноиндустрии, архитектор, доктор архитектуры Юрис Дамбис за выдающийся и многолетний вклад в развитие системы охраны культурного наследия Латвии, сохранение исторического центра Риги и укрепление ценностей культурного наследия Латвии на национальном и международном уровне.

Почетные грамоты Кабинета министров деятелям культуры вручит министр культуры.

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#образование #награды #искусство #литература #культура #музыка #архитектура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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