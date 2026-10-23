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Художественный фильм Кайришса и Авотса «Уля» покажут на зарубежных кинофестивалях 0 63

Культура &
Дата публикации: 23.10.2026
LETA
Изображение к статье: Художественный фильм Кайришса и Авотса "Уля" покажут на зарубежных кинофестивалях

Кадр из фильма

Художественный фильм режиссера Виестурса Кайришса и актера Карлиса Арнолдса Авотса "Уля" покажут на зарубежных кинофестивалях.

На Римском кинофестивале фильм на этой неделе представят Кайришс и Авотс, а после премьеры в Риме "Уля" выйдет в прокат в кинотеатрах Италии. В свою очередь, в ноябре фильм откроет два европейских кинофестиваля - Дни кино Северных стран в Любеке (Германия) и 30-й Таллиннский кинофестиваль "Темные ночи" в Эстонии. Также фильм будет показан в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и других городах.

Мировая премьера фильма "Уля" состоялась в конкурсной программе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд". В августе "Уля" была выбрана кандидатом от Латвии на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм".

В основе художественного фильма лежит идея Авотса о поиске самоопределения девочкой-подростком, основанная на биографии латвийской баскетболистки Ульяны Семеновой. Действие фильма происходит в конце шестидесятых годов прошлого века, и в нем показан путь Ули от отдаленного латвийского хутора до ступеньки на спортивном пьедестале.

"Уля" - фильм совместного производства Латвии, Эстонии, Польши и Литвы, созданный студией "Ego Media" в сотрудничестве с "Allfilm", "Staron Film" и "Tremora".

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#Эстония #Литва #Польша #Латвия #кинофестиваль #культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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