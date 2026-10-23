На Римском кинофестивале фильм на этой неделе представят Кайришс и Авотс, а после премьеры в Риме "Уля" выйдет в прокат в кинотеатрах Италии. В свою очередь, в ноябре фильм откроет два европейских кинофестиваля - Дни кино Северных стран в Любеке (Германия) и 30-й Таллиннский кинофестиваль "Темные ночи" в Эстонии. Также фильм будет показан в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и других городах.

Мировая премьера фильма "Уля" состоялась в конкурсной программе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд". В августе "Уля" была выбрана кандидатом от Латвии на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм".

В основе художественного фильма лежит идея Авотса о поиске самоопределения девочкой-подростком, основанная на биографии латвийской баскетболистки Ульяны Семеновой. Действие фильма происходит в конце шестидесятых годов прошлого века, и в нем показан путь Ули от отдаленного латвийского хутора до ступеньки на спортивном пьедестале.

"Уля" - фильм совместного производства Латвии, Эстонии, Польши и Литвы, созданный студией "Ego Media" в сотрудничестве с "Allfilm", "Staron Film" и "Tremora".