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Страх перед концом света разрушает семью: Хавьер Бардем и Пенелопа Крус в новом триллере «Бункер» 0 131

Культура &
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Страх перед концом света разрушает семью: Хавьер Бардем и Пенелопа Крус в новом триллере «Бункер»

Вышел трейлер психологического триллера «Бункер» (Bunker), главные роли в котором исполнили Хавьер Бардем и Пенелопа Крус. Знаменитые супруги вновь сыграли семейную пару, отношения которой начинают разрушаться из-за страха перед глобальной катастрофой, подозрений и нарастающей паранойи.

Режиссером и сценаристом картины выступил Флориан Зеллер, получивший премию «Оскар» за сценарий фильма «Отец». Новый проект посвящен тому, как тревога за будущее и стремление обеспечить собственную безопасность могут изменить человека и разрушить даже самые прочные отношения.

В центре сюжета — успешный лондонский архитектор Мигель, которого играет Бардем. Однажды он получает необычное и чрезвычайно выгодное предложение от технологического миллиардера в исполнении Пола Дано. Богач хочет построить роскошное подземное убежище, где избранные смогут пережить возможную глобальную катастрофу.

Мигель с энтузиазмом берется за проект, однако его жена София, которую играет Пенелопа Крус, воспринимает происходящее совсем иначе. Она начинает сомневаться не только в моральной стороне строительства убежища для сверхбогатых, но и в ценностях собственного мужа.

Постепенно напряжение между супругами нарастает. Их 17-летний брак оказывается под угрозой, а тревожная атмосфера усиливается из-за странного поведения соседа. Герои все глубже погружаются в мир подозрений, страха и недоверия, где становится трудно отличить реальную опасность от собственного воображения.

Помимо Бардема, Крус и Дано, в картине снялись Стивен Грэм и Патрик Шварценеггер.

Зеллер написал сценарий специально для Бардема и Крус, которые женаты и в реальной жизни. По замыслу режиссера, история семейного кризиса должна показать, как страхи современного общества, социальное неравенство и стремление богатейших людей изолироваться от остального мира отражаются на личных отношениях.

Мировая премьера «Бункера» состоялась в сентябре 2026 года на Венецианском кинофестивале. Показ завершился продолжительными овациями, которые, по сообщениям СМИ, длились около 16 минут. Пенелопа Крус не смогла сдержать слез, а Бардем поддерживал супругу.

Американский прокат фильма начнется 11 декабря 2026 года с ограниченных показов, а широкий релиз запланирован на 15 января 2027 года.

Создатели картины предлагают зрителям задуматься над вопросом: если богатейшие люди планеты уже строят убежища на случай конца света, знают ли они что-то, чего не знают остальные?

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#кино #культура #семейные отношения
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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