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The Beatles возвращаются домой: в Ливерпуле откроют грандиозный музей легендарной группы 1 140

Культура &
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: The Beatles возвращаются домой: в Ливерпуле откроют грандиозный музей легендарной группы

В британском Ливерпуле готовятся открыть масштабный музей, посвященный легендарной группе The Beatles. Новая достопримечательность появится в центре города в 2028 году, а ее площадь превысит 9 тысяч квадратных метров. Проект уже получил поддержку двух участников знаменитой четверки — Пола Маккартни и Ринго Старра.

Речь идет о кардинальном преобразовании существующего музея The Beatles Story, который с 1990 года работает в историческом комплексе Albert Dock. Экспозицию перенесут в здание бывшего торгового центра St Johns Market, расположенное напротив железнодорожного вокзала Lime Street.

После переезда музей станет более чем в четыре раза просторнее. Его площадь составит около 9300 квадратных метров, что позволит создать одну из крупнейших в мире экспозиций, посвященных истории отдельной музыкальной группы.

Проект реализует компания Apple Corps, основанная в 1968 году для управления творческими и коммерческими интересами The Beatles. Новый музей станет первой официальной площадкой компании для поклонников группы в ее родном городе.

Посетителям обещают не просто традиционную выставку фотографий, музыкальных инструментов и памятных вещей, а настоящее путешествие во времени с использованием современных технологий.

Гости смогут оказаться на улицах послевоенного Ливерпуля, где росли будущие музыканты, заглянуть в знаменитый клуб Cavern, в котором начиналась их карьера, побывать в атмосфере гамбургских гастролей и пережить эпоху битломании.

В музее также воссоздадут знаменитую лондонскую студию Abbey Road, нью-йоркский стадион Shea Stadium, где группа выступала перед десятками тысяч поклонников, и другие знаковые места из истории коллектива.

Для оформления некоторых экспозиций используют декорации и реквизит четырех художественных фильмов о The Beatles, которые снимает режиссер Сэм Мендес. Их мировая премьера запланирована на апрель 2028 года.

Еще одной частью проекта станет преобразование знаменитой башни St Johns Beacon, известной также как Radio City Tower. Здесь появится отдельный аттракцион, вдохновленный песней и мультфильмом Yellow Submarine. С обзорной площадки посетители смогут полюбоваться круговой панорамой Ливерпуля.

Пол Маккартни назвал планы по созданию нового музея необыкновенными. Музыкант признался, что его до сих пор удивляет интерес публики к истории группы спустя десятилетия после ее распада.

По словам Маккартни, Ливерпуль навсегда останется частью его жизни и истории The Beatles. Он подчеркнул, что в начале музыкальной карьеры участники коллектива даже представить не могли, что однажды в их родном городе появится столь масштабный музей.

Поддержал инициативу и Ринго Старр, напомнивший, что Ливерпуль был и остается музыкальным городом.

Создатели проекта рассчитывают, что музей станет туристическим объектом мирового уровня, сопоставимым по популярности с поместьем Элвиса Пресли Graceland в Мемфисе.

При этом часть доходов от продажи билетов направят на поддержку молодых музыкантов и культурных инициатив Ливерпуля. Для этого создается специальный благотворительный фонд Apple Corps Liverpool Trust.

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#история #туризм #культура #музыка #технологии #музеи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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