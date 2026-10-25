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Музыка сквозь тысячелетия: в Риге прозвучат древние песнопения без единого инструмента 2 149

Культура &
Дата публикации: 25.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге прозвучат древние песнопения без единого инструмента

Рижская церковь Святого Иоанна

В воскресенье, 25 октября, в рижской церкви Святого Иоанна состоится необычный концерт Lux Aeterna. Хор ARTOS представит программу, посвященную древним музыкальным традициям, история которых насчитывает более тысячи лет.

Слушатели смогут погрузиться в атмосферу средневековых храмов Константинополя и Западной Европы. В программе — византийские и григорианские песнопения, сохранившие свое особое звучание на протяжении многих столетий.

Произведения прозвучат на пяти языках: латинском, греческом, арамейском, белорусском и литовском. Особенность концерта — полное отсутствие музыкальных инструментов. Все произведения будут исполнены исключительно человеческими голосами.

Концерт продлится около часа и станет возможностью завершить выходные в атмосфере старинной духовной музыки.

Место: церковь Святого Иоанна, Рига, ул. Скарню, 24.

Время: воскресенье, 25 октября, в 19:00. Вход для посетителей откроется в 18:30.

Для детей: до семи лет вход бесплатный при условии, что ребенок не занимает отдельного места.

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#культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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