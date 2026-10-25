Рижская церковь Святого Иоанна
В воскресенье, 25 октября, в рижской церкви Святого Иоанна состоится необычный концерт Lux Aeterna. Хор ARTOS представит программу, посвященную древним музыкальным традициям, история которых насчитывает более тысячи лет.
Слушатели смогут погрузиться в атмосферу средневековых храмов Константинополя и Западной Европы. В программе — византийские и григорианские песнопения, сохранившие свое особое звучание на протяжении многих столетий.
Произведения прозвучат на пяти языках: латинском, греческом, арамейском, белорусском и литовском. Особенность концерта — полное отсутствие музыкальных инструментов. Все произведения будут исполнены исключительно человеческими голосами.
Концерт продлится около часа и станет возможностью завершить выходные в атмосфере старинной духовной музыки.
Место: церковь Святого Иоанна, Рига, ул. Скарню, 24.
Время: воскресенье, 25 октября, в 19:00. Вход для посетителей откроется в 18:30.
Для детей: до семи лет вход бесплатный при условии, что ребенок не занимает отдельного места.
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