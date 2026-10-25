Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зендея нацелилась на «Оскар»: третья «Дюна» может принести актрисе первую номинацию 0 188

Культура &
Дата публикации: 25.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зендея нацелилась на «Оскар»: третья «Дюна» может принести актрисе первую номинацию

Зендея намерена побороться за премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» благодаря участию в фантастическом блокбастере «Дюна: Часть третья» режиссера Дени Вильнева. Об этом сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.

В первых двух частях киносаги героиня Зендеи — Чани — считалась персонажем второго плана. Однако в заключительном фильме трилогии ее роль значительно расширится, что позволит актрисе претендовать на награду уже в главной актерской категории.

Представители киностудии Warner Bros. и самой Зендеи пока отказались комментировать эту информацию.

Действие третьей «Дюны» развернется почти через 20 лет после того, как Пол Атрейдес в исполнении Тимоти Шаламе захватил власть над Империей. Теперь ему предстоит столкнуться с последствиями собственного правления, новыми врагами и заговором, в центре которого окажется Чани.

Помимо Зендеи и Шаламе, в картине появятся Роберт Паттинсон, Флоренс Пью, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Аня Тейлор-Джой и Хавьер Бардем.

Для 30-летней Зендеи нынешний год оказался особенно насыщенным. Актриса сыграла в романтической драме «Драма» вместе с Робертом Паттинсоном, появилась в «Одиссее» Кристофера Нолана и вернулась к роли Эм-Джей в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день».

При этом за роль в «Драме» Зендея также будет претендовать на выдвижение в категории «Лучшая женская роль», а за участие в «Одиссее» — в категории «Лучшая женская роль второго плана».

Несмотря на две премии «Эмми» и «Золотой глобус» за сериал «Эйфория», актриса до сих пор ни разу не номинировалась на «Оскар».

Первые две части «Дюны» получили в общей сложности 15 номинаций на премию Американской киноакадемии и завоевали восемь статуэток. Однако актерские работы в этих фильмах номинаций не удостоились.

Мировая премьера третьей части «Дюны» начнется 16 декабря 2026 года, а в американский прокат фильм выйдет 18 декабря. Именно эта картина может принести Зендее первую в карьере номинацию на главную кинопремию мира.

×
#культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Звездная ночь» Ван Гога раскрыла тайну спустя 137 лет
Изображение к статье: В Риге прозвучат древние песнопения без единого инструмента
Изображение к статье: Страх перед концом света разрушает семью: Хавьер Бардем и Пенелопа Крус в новом триллере «Бункер»
Изображение к статье: The Beatles возвращаются домой: в Ливерпуле откроют грандиозный музей легендарной группы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ryanair
ЧП и криминал
Изображение к статье: переговоры
В мире
1
Изображение к статье: Пентагон
В мире
Изображение к статье: Здание СГД
Политика
Изображение к статье: стенд Rail Baltica
В мире
2
Изображение к статье: тыквы-светильники
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Ryanair
ЧП и криминал
Изображение к статье: переговоры
В мире
1
Изображение к статье: Пентагон
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео