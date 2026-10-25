Зендея намерена побороться за премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» благодаря участию в фантастическом блокбастере «Дюна: Часть третья» режиссера Дени Вильнева. Об этом сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.

В первых двух частях киносаги героиня Зендеи — Чани — считалась персонажем второго плана. Однако в заключительном фильме трилогии ее роль значительно расширится, что позволит актрисе претендовать на награду уже в главной актерской категории.

Представители киностудии Warner Bros. и самой Зендеи пока отказались комментировать эту информацию.

Действие третьей «Дюны» развернется почти через 20 лет после того, как Пол Атрейдес в исполнении Тимоти Шаламе захватил власть над Империей. Теперь ему предстоит столкнуться с последствиями собственного правления, новыми врагами и заговором, в центре которого окажется Чани.

Помимо Зендеи и Шаламе, в картине появятся Роберт Паттинсон, Флоренс Пью, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Аня Тейлор-Джой и Хавьер Бардем.

Для 30-летней Зендеи нынешний год оказался особенно насыщенным. Актриса сыграла в романтической драме «Драма» вместе с Робертом Паттинсоном, появилась в «Одиссее» Кристофера Нолана и вернулась к роли Эм-Джей в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день».

При этом за роль в «Драме» Зендея также будет претендовать на выдвижение в категории «Лучшая женская роль», а за участие в «Одиссее» — в категории «Лучшая женская роль второго плана».

Несмотря на две премии «Эмми» и «Золотой глобус» за сериал «Эйфория», актриса до сих пор ни разу не номинировалась на «Оскар».

Первые две части «Дюны» получили в общей сложности 15 номинаций на премию Американской киноакадемии и завоевали восемь статуэток. Однако актерские работы в этих фильмах номинаций не удостоились.

Мировая премьера третьей части «Дюны» начнется 16 декабря 2026 года, а в американский прокат фильм выйдет 18 декабря. Именно эта картина может принести Зендее первую в карьере номинацию на главную кинопремию мира.