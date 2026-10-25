Одна из самых знаменитых картин в истории живописи могла быть создана совсем не тогда, когда считалось прежде. Южнокорейские астрономы изучили расположение звезд и Луны на полотне Винсента Ван Гога «Звездная ночь» и пришли к выводу, что художник, вероятно, вдохновлялся небом 22 июля 1889 года.

Результаты исследования, опубликованного в научном журнале Scientific Reports, ставят под сомнение общепринятую датировку шедевра. До сих пор считалось, что Ван Гог написал картину в июне 1889 года, находясь в лечебнице Сен-Поль-де-Мозоль во французском Сен-Реми-де-Прованс.

Однако ученые обнаружили, что небесные тела на полотне расположены совсем не так, как должны были выглядеть в июне.

Звезды помогли разгадать загадку

Группа исследователей под руководством Элайджи Чон Хена Кима из южнокорейского Университета Кенхи решила проверить, насколько точно художник передал реальное ночное небо.

Для этого специалисты использовали астрономическое моделирование, позволяющее восстановить расположение небесных тел в любой исторический период. Они также изучили письма Ван Гога, архивные метеорологические данные и побывали в местах, где художник создавал свои произведения.

Выяснилось, что перед рассветом 22 июля 1889 года над Сен-Реми можно было наблюдать именно такую картину: тонкий серп убывающей Луны, яркую Венеру и звездное скопление Гиады в созвездии Тельца.

Их взаимное расположение оказалось удивительно близким к тому, что изображено на знаменитом полотне.

При этом реконструкция неба середины июня выявила существенные расхождения. В частности, Луна в то время должна была выглядеть значительно более полной.

Подсказку нашли даже в письмах художника

Дополнительные свидетельства ученые обнаружили в переписке Ван Гога с близкими.

В письмах художник неоднократно упоминал цикад, активность которых могла указывать на жаркую погоду. Исследователи сопоставили эти свидетельства с историческими температурными данными и установили, что июль 1889 года лучше соответствует описанным условиям.

Кроме того, архивные метеорологические записи свидетельствуют, что небо в предполагаемую дату наблюдения было достаточно ясным, чтобы художник мог увидеть Луну, Венеру и звездное скопление.

Значит ли это, что дата создания шедевра установлена?

Несмотря на убедительные совпадения, исследователи не утверждают, что Ван Гог закончил картину именно 22 июля.

Возможно, художник начал работу еще в июне, а затем возвращался к полотну, дополняя его деталями, увиденными в другие ночи. Не исключено также, что он объединил наблюдения за небом, сделанные в разные дни.

Тем не менее исследование предлагает новый взгляд на знаменитую «Звездную ночь». Оказывается, фантастические звездные вихри и необычное сияние небесных тел могли быть не только плодом воображения художника, но и художественным переосмыслением вполне реального астрономического явления.

Теперь ученые надеются, что их метод поможет раскрыть новые подробности создания других известных произведений живописи, на которых изображено ночное небо.

Исследование опубликовано 22 октября 2026 года в журнале Scientific Reports.