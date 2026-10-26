Голливудская актриса и обладательница премии «Оскар» Гвинет Пэлтроу исполнит главную роль в новом криминальном триллере «Извинение» (The Apology). Стриминговый сервис Netflix настолько заинтересовался проектом, что заказал сразу два сезона, еще до выхода первого.

Производством сериала займется известная независимая студия A24. Для Пэлтроу новая работа станет важным этапом карьеры: несмотря на многолетний опыт в кино и участие в телевизионных проектах, главную роль в сериале она получит впервые. Актриса также выступит одним из исполнительных продюсеров.

В центре сюжета — история Эвелин Амспокер, женщины, которая 18 лет назад потеряла сына. Молодой человек был убит, однако преступление так и осталось нераскрытым.

Спустя почти два десятилетия происходит неожиданное событие: незнакомец признается в убийстве. Семья погибшего наконец получает надежду на справедливое наказание виновного. Однако вскоре выясняется, что преступник может рассчитывать на смягчение приговора.

Не желая мириться с таким исходом, Эвелин и ее муж Калеб решают самостоятельно добиться возмездия. Их стремление восстановить справедливость становится основой напряженной криминальной истории о горе, мести и моральном выборе.

Сценаристом и шоураннером проекта назначен Джо Мёртаг, работавший над сериалом «Женщина в стене». Режиссерское кресло займет датский постановщик Томас Винтерберг, чей фильм «Еще по одной» получил «Оскар» как лучший международный полнометражный фильм.

В число исполнительных продюсеров, помимо Пэлтроу, войдут Мёртаг, Винтерберг и Джо Хиппс из компании Cut To.

Ранее Гвинет Пэлтроу появлялась в сериалах «Хор» и «Политик», однако новый проект станет ее первой главной телевизионной ролью.

Дата начала съемок и предполагаемая премьера «Извинения» пока не объявлены.