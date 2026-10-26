Представьте, что во время видеозвонка можно почувствовать аромат кофе, который пьет собеседник, или запах свежей выпечки из кафе на другом конце света. То, что еще недавно казалось фантастикой, постепенно становится реальностью. Ученые из США и Китая разработали технологию, позволяющую передавать запахи через интернет с помощью искусственного интеллекта.

Исследователи из Университета штата Огайо и китайской Чжэцзянской лаборатории представили систему Scentronic, способную распознавать ароматы, преобразовывать информацию о них в цифровые сигналы и воспроизводить запахи на расстоянии. Результаты работы опубликованы в научном журнале Science Advances.

Как работает интернет запахов

В основе технологии лежит так называемый электронный нос — устройство со специальными датчиками, которые анализируют летучие вещества в воздухе.

Искусственный интеллект распознает характерные особенности аромата и преобразует полученную информацию в цифровые данные. Затем они передаются через интернет на принимающее устройство, которое воспроизводит соответствующий запах с помощью заранее подготовленных ароматических веществ.

Таким образом, через сеть передаются не сами молекулы, а информация, позволяющая воссоздать знакомый аромат.

При этом устройство для воспроизведения запахов достаточно компактно, чтобы его можно было встроить в браслет или ожерелье. В отличие от предыдущих разработок, новая система работает автоматически и не требует от пользователя вручную запускать подачу аромата.

Кофе, вино и апельсины: что показали испытания

На первом этапе ученые научили систему распознавать пять запахов: кофе, пива, красного вина, пирожного и апельсина.

Затем разработку испытали на 14 добровольцах, которым предложили определить ароматы, воспроизводимые устройством.

Результаты оказались обнадеживающими: отдельные запахи участники правильно распознавали в 73% случаев. Когда система передавала комбинации из двух ароматов, например кофе с апельсином или пива с пирожным, точность составляла около 71%.

Система могла реагировать на сигнал датчика всего за 0,6 секунды. Однако распознавание более сложных пищевых ароматов иногда занимало несколько десятков секунд.

Виртуальный кофе можно будет не только понюхать, но и попробовать

Разработчики пошли еще дальше и создали экспериментальную чашку, которая способна воспроизводить не только запахи, но и определенные вкусовые ощущения.

С помощью гарнитуры смешанной реальности человек может выбрать виртуальный напиток, после чего специальное устройство подаст соответствующие ароматические вещества и жидкость с заданным вкусом.

В перспективе такая технология может изменить представление о виртуальной реальности, компьютерных играх и интернет-торговле.

Например, покупатели смогут оценивать аромат парфюмерии, не посещая магазин, а участники виртуальных путешествий — ощущать запахи окружающей среды.

Когда запахи появятся в обычных смартфонах?

Пока технология находится на экспериментальной стадии. Ученые признают, что система еще не способна точно воспроизводить химический состав произвольного запаха. Она определяет категорию аромата и подбирает наиболее подходящий вариант из заранее подготовленного набора.

Кроме того, испытания проводились в лабораторных условиях и с небольшим количеством добровольцев. Для массового использования необходимо расширить библиотеку запахов, повысить точность распознавания и сделать устройства более удобными.

Тем не менее исследователи считают, что их разработка открывает новое направление развития цифровых коммуникаций.

Если технология получит дальнейшее развитие, привычный интернет, в котором сегодня можно передавать изображения, звуки и видео, однажды сможет дополниться еще одним измерением — запахами.