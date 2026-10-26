Латвийская певица Катрина Диманта столкнулась с финансовыми трудностями во время своего первого концертного тура по стране. Из семи запланированных выступлений два пришлось отменить из-за недостаточного спроса, а расходы на организацию оставшихся концертов артистка вынуждена частично покрывать из собственного кармана, пишет nra.lv со ссылкой на журнал Privātā Dzīve.

Первый концертный тур Катрины Диманты по Латвии оказался гораздо сложнее, чем ожидала сама певица. Несмотря на подготовку и вложенные средства, зрители не спешат покупать билеты, из-за чего часть выступлений пришлось отменить.

Концерты, запланированные на 27 сентября в Гулбене и 2 октября в Лиепае, не состоялись из-за недостаточного количества проданных билетов. Таким образом, из семи выступлений тура были отменены два.

Диманта решила открыто рассказать о проблемах, с которыми столкнулась, хотя, по ее словам, многие музыканты предпочитают не афишировать подобные неудачи.

«Многие музыканты делают это тихонько, но мне нечего скрывать. Трудно признать, что что-то не получается. Трудно также найти силы продолжать. Я не ожидала, что все будет настолько печально», — призналась певица.

Почему зрители не покупают билеты?

По мнению Диманты, снижение интереса к платным концертам может быть связано сразу с несколькими обстоятельствами.

С одной стороны, в Латвии проводится множество культурных и развлекательных мероприятий, и зрителям приходится выбирать, на что тратить время и деньги. С другой — финансовая неопределенность может заставлять людей осторожнее относиться к необязательным расходам.

«Сейчас слишком большое предложение во всех сферах. Не знаю, виновата ли покупательная способность или люди боятся, что начнется война и понадобятся деньги», — рассуждает артистка.

Еще одной возможной причиной она считает обилие бесплатных мероприятий в летний сезон.

«У нас в Латвии лето такое короткое, а бесплатных мероприятий летом невероятно много. Возможно, после этого люди уже не хотят платить за концерты», — предположила Диманта.

При этом певица не утверждает, что какая-то одна из этих причин стала решающей. По ее мнению, на продажи билетов может влиять сразу несколько факторов.

Вместо заработка — дополнительные расходы

Особенно болезненной ситуация оказалась потому, что Диманта организует тур самостоятельно и несет финансовую ответственность за его проведение.

Аренда помещений, техническое обеспечение и другие организационные расходы требуют значительных вложений. При небольшом количестве проданных билетов выручки может не хватить даже на покрытие основных затрат.

«Не то чтобы я рассчитывала заработать на концертах огромные деньги, но хотелось бы, чтобы хоть что-то оставалось. Однако в итоге приходится еще и доплачивать из собственного кармана», — рассказала певица.

Таким образом, выступления, которые должны были хотя бы частично окупить вложения, пока оборачиваются для артистки дополнительными расходами.

Отказываться от концертов певица не собирается

Несмотря на неудачный опыт первого тура, Катрина Диманта не планирует прекращать концертную деятельность в Латвии. Артистка решила воспринимать нынешние финансовые потери как вложение в дальнейшее развитие своей карьеры.

«Я смирилась с тем, что сейчас за возможность выступать с концертами приходится платить самой. Воспринимаю это как инвестицию в свое будущее, поскольку обязательно буду и впредь организовывать концерты в Латвии», — подчеркнула она.

По словам певицы, нынешние трудности не изменили ее желания продолжать выступать перед латвийской публикой.

История Диманты показывает, с какими финансовыми рисками может столкнуться музыкант, самостоятельно организующий концертный тур, даже если речь идет о выступлениях в собственной стране.