В субботу, 31 октября, старинные замки, дворцы и усадьбы Латвии пригласят посетителей в необычное путешествие по истории, легендам и загадкам прошлого. В стране в 15-й раз пройдет традиционная «Ночь легенд», в которой примут участие 46 исторических объектов.

В этом году главной темой мероприятия станет свет — его магия, символика и способность преображать привычные места. Организаторы предлагают гостям увидеть старинные здания в совершенно иной атмосфере, когда при свете свечей оживают романтические истории, предания и события минувших столетий.

Каждый из 46 замков, дворцов и усадеб подготовил собственную программу. Посетителей ждут концерты, тематические экскурсии, творческие мастер-классы, увлекательные квесты и различные представления.

Особое внимание организаторы уделят идеям эпохи Просвещения, предлагая гостям не только познакомиться с историческим наследием, но и по-новому взглянуть на окружающий мир.

«Ночь легенд» рассчитана на посетителей всех возрастов. Это возможность провести осенний вечер в необычной обстановке, заглянуть в исторические интерьеры и узнать истории, которые хранят стены латвийских замков и усадеб.

Полный список 46 участников, адреса и подробные программы мероприятий опубликованы на сайте Латвийской ассоциации замков и усадеб.