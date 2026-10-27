Компания Anthropic, разработавшая популярного ИИ-ассистента Claude, оказалась в центре нового судебного скандала. Правообладатели песен легендарного Элвиса Пресли обвинили её в незаконном использовании музыкального наследия певца для обучения искусственного интеллекта. Сумма требований достигает 48,6 миллиона долларов.

Иск был подан 23 октября в федеральный суд Северного округа Калифорнии. Среди истцов — компания Authentic Brands Group, управляющая значительной частью интеллектуальной собственности Элвиса Пресли, а также другие владельцы авторских прав на его произведения.

Как сообщает Billboard, претензии касаются 274 песен знаменитого исполнителя, которые, по утверждению истцов, использовались для обучения нейросетей без разрешения правообладателей и выплаты вознаграждения.

В перечень произведений вошли такие хиты, как Can't Help Falling in Love, Don't Be Cruel, All Shook Up, A Little Less Conversation и Return to Sender.

Представители правообладателей утверждают, что Anthropic не только использовала защищённые авторским правом материалы при разработке своих моделей, но и сохраняла их копии для дальнейшего обучения новых версий Claude.

Более того, согласно иску, искусственный интеллект способен создавать тексты, которые слишком близко воспроизводят оригинальные композиции. В частности, при просьбе адаптировать известные песни для современной аудитории Claude якобы сохранял их структуру, характерные музыкальные и текстовые элементы, а также последовательность куплетов и припевов.

По мнению истцов, подобные результаты выходят за рамки творческого вдохновения и представляют собой нарушение авторских прав.

Адвокат правообладателей Ричард Буш заявил, что речь идёт о защите уникального музыкального наследия от незаконного коммерческого использования. По его словам, масштабы предполагаемых нарушений авторских прав в индустрии искусственного интеллекта беспрецедентны.

За каждую из 274 композиций истцы требуют по 150 тысяч долларов компенсации. Таким образом, только эта часть претензий составляет 41,1 миллиона долларов. С учётом дополнительных требований общая сумма достигает примерно 48,6 миллиона долларов.

В Anthropic обвинения отвергают. Представители компании заявили, что не согласны с претензиями и намерены защищать свою позицию в суде.

Это далеко не первый судебный конфликт разработчика Claude с музыкальной индустрией. Ранее претензии к Anthropic предъявляли Universal Music Publishing Group, Concord Music Group, ABKCO, Sony Music Publishing и Warner Chappell Music. Компании также обвиняли разработчика в использовании защищённых авторским правом текстов песен для обучения нейросетей.

Новый процесс может стать важным прецедентом в противостоянии музыкальной индустрии и разработчиков искусственного интеллекта. В центре спора — вопрос, вправе ли технологические компании использовать чужие произведения для обучения коммерческих ИИ-систем без согласия авторов и правообладателей.

Пока окончательного ответа нет. Однако наследие Элвиса Пресли, спустя почти полвека после смерти певца, вновь оказалось в центре громкого конфликта — на этот раз не музыкального, а технологического.