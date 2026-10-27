В латвийском киногородке Cinevilla, расположенном неподалёку от Тукумса, стартовал фестиваль Danger Fest 2026. До 31 октября посетителей ждут десятки необычных аттракционов, лазерные представления, встречи с персонажами фильмов ужасов и масштабное шоу дронов в ночь Хэллоуина.

На девять дней знаменитый киногородок превратился в фантастическое пространство, где современные технологии соседствуют с мистикой, а привычные улицы становятся декорациями для захватывающих приключений. Главная тема фестиваля — столкновение цифровой реальности и мира ужасов.

Организаторы подготовили 27 тематических объектов, каждый из которых предлагает собственный сценарий приключений. Гости смогут исследовать разбившийся космический корабль, побывать в лаборатории будущего, заглянуть в мир тропических иллюзий и испытать себя в необычных интерактивных испытаниях.

Любителей острых ощущений ждут «Тоннель вампира», «Лес опасностей», загадочное кладбище и встреча с заброшенным клоуном. Среди других развлечений — «Лазерная атака», мир римских мумий с огненным представлением и тематические площадки, посвящённые аниме и фантастическим технологиям.

Особое место в программе занимают световые и театрализованные шоу. Каждый вечер на главной сцене проходят лазерные представления, выступления танцоров в светящихся костюмах, цирковые номера с LED-эффектами и акробатические трюки.

Одним из наиболее зрелищных событий станет Dance of the Dead — мистический танец скелетов с неоновой подсветкой, ультрафиолетовыми эффектами и участием зрителей.

При этом фестиваль рассчитан не только на поклонников ужасов. Для семей с детьми предусмотрена отдельная программа с 18:00 до 21:00. В это время можно посетить творческие мастерские, познакомиться с животными и принять участие в развлечениях для самых маленьких.

На территории киногородка разместился и передвижной цирк с домашними животными. Посетители смогут увидеть кроликов, овец, пони, лошадей, осликов и других обитателей фермы, а также познакомиться с сельскими традициями.

После 21:00 атмосфера фестиваля становится заметно мрачнее: улицы заполняются таинственными персонажами, а световые и звуковые эффекты усиливают ощущение присутствия в фильме ужасов.

Главное событие запланировано на 31 октября — ночь Хэллоуина. В заключительный вечер фестиваль продлится до часа ночи. Кульминацией станет представление с участием 100 дронов, которые создадут световые фигуры в ночном небе.

В праздничной программе также заявлены выступления RONIN LASERS и танцевальной студии SPACE. За воздушное шоу отвечают латвийская компания Base Motion и литовская Light a Sky.

Для посетителей предусмотрены автомобильные парковки, пункты информации, кафе, зона питания и медицинская помощь.

Фестиваль Danger Fest 2026 проходит с 23 по 31 октября в киногородке Cinevilla в Правинях, Слампской волости, примерно в 15 километрах от Тукумса.