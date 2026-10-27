29-летний индийский художник Амар Кале создал картину из куркумы и молотого перца чили площадью 175,82 квадратного метра, установив мировой рекорд. Об этом сообщила Книга рекордов Гиннесса.

На создание картины у художника ушло примерно 11 килограммов специй и около десяти часов работы.

Амар Кале изобразил очертания родного штата Карнатака и знаменитую каменную колесницу из Хампи - исторического комплекса, известного своей архитектурой.

Для создания картины он использовал около пяти килограммов молотого перца чили и шесть килограммов куркумы. По словам Кале, естественные красный и жёлтый оттенки специй связаны с цветами, символизирующими его родной регион.

Свою работу художник посвятил культуре, истории и архитектуре Карнатаки. После завершения картину представили публике, а оставшиеся специи передали в дар, чтобы не допустить их выбрасывания.