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Индийский художник создал гигантское полотно из куркумы и чили - гражданство ему! 2 285

Культура &
Дата публикации: 27.10.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: гигантское полотно

29-летний индийский художник Амар Кале создал картину из куркумы и молотого перца чили площадью 175,82 квадратного метра, установив мировой рекорд. Об этом сообщила Книга рекордов Гиннесса.

На создание картины у художника ушло примерно 11 килограммов специй и около десяти часов работы.

Амар Кале изобразил очертания родного штата Карнатака и знаменитую каменную колесницу из Хампи - исторического комплекса, известного своей архитектурой.

Для создания картины он использовал около пяти килограммов молотого перца чили и шесть килограммов куркумы. По словам Кале, естественные красный и жёлтый оттенки специй связаны с цветами, символизирующими его родной регион.

Свою работу художник посвятил культуре, истории и архитектуре Карнатаки. После завершения картину представили публике, а оставшиеся специи передали в дар, чтобы не допустить их выбрасывания.

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#искусство #Индия #культура #архитектура #Чили #куркума #художник
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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