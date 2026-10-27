Она мечтает служить в элитном подразделении, но любое её появление на задании грозит катастрофой. Французская комедия «Возьми меня штурмом» (2017) рассказывает о девушке, которая готова на всё ради своей мечты, даже если против неё выступает собственный командир.

Французская комедия «Возьми меня штурмом» (Raid Dingue), известная также под названием «Отвязный спецназ», сочетает полицейский боевик, романтическую историю и череду невероятных происшествий. Режиссёром картины выступил Дени Бун, который также сыграл одну из главных ролей.

В центре сюжета — молодая сотрудница полиции Жанна Паскаль в исполнении Алисы Поль. Девушка одержима мечтой попасть в элитное подразделение спецназа, где служат исключительно мужчины. Однако есть одна проблема: Жанна отличается феноменальной неуклюжестью. Даже самые простые задания в её исполнении превращаются в настоящий хаос.

Несмотря на многочисленные неудачи, героиня не собирается отказываться от своей цели. К тому же она является дочерью министра внутренних дел, поэтому руководство вынуждено предоставить ей шанс проявить себя.

Настоящие неприятности начинаются, когда Жанна оказывается под началом опытного командира Эжена Фросара, которого играет Дени Бун. После измены жены мужчина категорически не доверяет женщинам и убеждён, что в спецназе им не место.

Начальство поручает Фросару принять новенькую на стажировку, но с негласным условием: сделать всё возможное, чтобы уже через неделю девушка сама отказалась от службы. В противном случае командир рискует лишиться должности.

Однако избавиться от настойчивой Жанны оказывается гораздо сложнее, чем предполагалось. Любые попытки усложнить ей жизнь оборачиваются новыми комическими ситуациями, а сама девушка демонстрирует удивительное упорство.

Постепенно безобидное противостояние превращается в серьёзное испытание: подразделению приходится столкнуться с настоящими террористами. Теперь Жанне предстоит доказать, что за её неуклюжестью скрываются смелость, решительность и готовность рисковать собой ради других.

Фильм построен на контрасте между суровым миром спецназа и непосредственностью главной героини. Зрителей ждут нелепые происшествия, зрелищные операции, неожиданные повороты и фирменный французский юмор.

При этом за многочисленными шутками скрывается вполне серьёзная идея: иногда именно тот, кого окружающие считают совершенно неподходящим для ответственной работы, способен удивить всех.

Картина понравится поклонникам лёгких комедий, в которых экшен соседствует с романтикой, а самые опасные ситуации неожиданно становятся поводом для смеха.