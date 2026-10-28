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«Щелкунчик: Тайна заколдованного принца» 2 123

Культура &
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге состоится спектакль «Щелкунчик: Тайна заколдованного принца»

В декабре в Риге случится настоящее чудо: полюбившийся рижанам театр мюзикла под руководством Алёны Мейдра дарит зрителям премьеру - волшебный спектакль «Щелкунчик: Тайна заколдованного принца». Это не просто знакомая с детства сказка. Это дверь в Пятое королевство - мир, где Свет и Тьма ведут вечную борьбу, а судьба целой страны зависит от одного доброго сердца.

О чём спектакль?

Давным-давно Пятым королевством правил мудрый и справедливый король, отец принца Филиппа. Но власть захватила хитрая и беспощадная королева Шарлотта. Вместе со своим сыном Августином и сворой коварных подданных она превратила Пятое королевство в логово обманщиков и предателей.

Чтобы удержать трон, Шарлотта наложила страшное заклятие на юного принца Филиппа, превратившее его в деревянную игрушку - Щелкунчика, и отправила в мир обычных людей. Так, волею судеб, принц оказался среди игрушек мечтательной девушки Софи, чье доброе сердце умеет творить чудеса.

Вместе с куклой Лили, Пиноккио, зайцем Плюхом, Олешкой и нежным Облачком герои отправляются в опасное путешествие, чтобы бросить вызов Шарлотте и освободить Пятое королевство. Их ждут испытания, сражения, тайные подземелья, удивительные встречи и выбор, от которого зависит судьба героев.

Особая магия спектакля - в музыке!

Особую магию спектаклю придаёт его музыкальное наполнение. В основу мюзикла легла знаменитая музыка Петра Ильича Чайковского, написанная для балета «Щелкунчик». Мелодии, знакомые каждому с детства, прозвучат в спектакле как песни.

Когда: 18 декабря, 12:00 и 15:00

Где: Дворец культуры VEF

Продолжительность: 1 час 30 минут с антрактом

Спектакль на русском языке. Предназначен для семейного просмотра, дети 6+

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#культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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