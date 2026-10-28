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Скоропостижно скончался сын Имантса Зиедониса Римантс 0 372

Культура &
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Римантс Зиедонис

Внучка легендарного латышского поэта Имантса Зиедониса Эвелина Зиедоне сообщила, что её отец — писатель, поэт и журналист Римантс Зиедонис — скончался в возрасте 64 лет.

«С глубокой скорбью сообщаем, что прошлой ночью внезапно ушёл в вечность наш любимый отец, дедушка и брат Римантс Зиедонис. Информация о времени и месте прощания последует», — говорится в сообщении в «Facebook».

В своей профессиональной деятельности Римантс посвятил себя литературе, поэзии и журналистике, работая в нескольких творческих сферах и прокладывая свой путь в культурном пространстве Латвии.

В литературе он дебютировал в 1980 году, а в 1986 году издал свой первый сборник стихов «Размахнувшийся для ласки». Позже он обратился к рассказам и документальной прозе, писал о природе Латвии, истории, людях и менее известных местах. Среди его самых известных работ — книги «Парадоксальная Латвия», «Восточная граница» и «В морской земле Латвии». Несколько книг, в том числе «В лесной земле Латвии» и «Лейшмалите», он создавал вместе с отцом Имантсом Зиедонисом. В 2013 году за книгу «Лейшмалите» Римантс Зиедонис получил памятную премию Эгона Лива «Люди побережья». Он также работал в редакциях различных газет и журналов.

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#книги #Латвия #литература #поэзия #премии #творчество #журналистика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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