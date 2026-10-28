10 декабря в Рижской Лютеранской церкви в Торнякалнсе состоится первый концерт «Рождественской прелюдии» Инессы Галанте - «Три тенора». В этот вечер на одной сцене встретятся три ярких и харизматичных мастера оперного искусства - солисты Латвийской национальной оперы, теноры Раймондс Браманис, Дайнис Калначс и Юрис Визбулис. Каждый из них обладает уникальной вокальной индивидуальностью и тонким художественным почерком, а вместе они создают удивительно богатое и многогранное звучание.

Специально составленная программа концерта «Три тенора» объединит любимые рождественские мелодии и произведения из легендарного репертуара всемирно известного трио теноров - Лучано Паваротти, Хосе Каррераса и Пласидо Доминго. Зрителей ждёт музыкальное путешествие в праздничной атмосфере: от знаменитых оперных арий и популярных итальянских песен до таких проникновенных рождественских произведений, как O Holy Night, White Christmas и «Тихая ночь, святая ночь», а также ярких неаполитанских мелодий, в том числе Santa Lucia, которые перенесут слушателей в атмосферу солнечной Италии. Особое настроение создадут любимые мелодии в исполнении дуэтов и трио.

Этот вечер станет настоящим праздником музыки - наполнит светлое рождественское время теплом, красотой и вдохновением и подарит незабываемые впечатления всем, кто любит великую музыку и великолепные голоса.

Голос Раймондса Браманиса отличается драматической силой и итальянской страстностью. Он - один из ведущих солистов Латвийской национальной оперы, в репертуаре которого такие партии, как Рудольф в «Богеме», Марио Каварадосси в «Тоске», Маурицио в «Адриане Лекуврёр» и Альфред Жермон в «Травиате».

Дайнис Калначс - солист Латвийской национальной оперы, чей мягкий лирический тенор уже завоевал симпатии публики. Среди его партий - Дон Оттавио в опере Моцарта «Дон Жуан» и аббат де Шазей в «Адриане Лекуврер». В оперной студии Figaro он исполнял партию графа Альмавивы в опере Джоаккино Россини «Севильский цирюльник», Эрнесто в опере Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале», Трота в опере Эжена д’Альбера «Отъезд», Бальдо в опере Отторино Респиги «Бельфегор», дона Колоандро Пироло в опере Джованни Паизиелло «Мельничиха» и Меркурия в опере Жака Оффенбаха «Орфей в аду».

Юрис Визбулис - утончённый тенор, в вокальном искусстве которого сочетаются лёгкость, подвижность и виртуозность. В его репертуаре на сцене Латвийской национальной оперы - партии Тамино в «Волшебной флейте», Трике в «Евгении Онегине» и Альфреда в «Летучей мыши». Артист ярко проявляет себя и в камерной музыке, а также исполняет ведущие партии в мировых мюзиклах, среди которых «Вестсайдская история» и «Отверженные».

Рядом с признанными мастерами на сцену выйдут также молодые таланты - лауреаты конкурса «Таланты Инессы Галанте», для которых возможность выступить перед широкой аудиторией является важной частью профессионального пути.

За роялем - яркий латвийский пианист Александр Калейс.