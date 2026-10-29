Неожиданное археологическое открытие произошло в Египте. Местный фермер, выращивавший огурцы в теплице, обнаружил древние каменные фрагменты, которые оказались частями монументальных статуй времен фараонов. Одна из находок принадлежит знаменитому правителю Рамзесу II.

Необычная история произошла в деревне Бехбейт-эль-Хагар, расположенной в провинции Гарбия в дельте Нила. Местный житель Халед Халиль занимался обычными сельскохозяйственными работами в теплице возле своего дома, когда заметил в земле камень с необычной резьбой. Предположив, что предмет может представлять историческую ценность, мужчина сообщил о находке властям.

На место прибыли специалисты Высшего совета по делам древностей Египта. После предварительного обследования территории археологи приступили к раскопкам, которые вскоре принесли неожиданные результаты.Под землей исследователи обнаружили массивную каменную голову фараона Рамзеса II высотой около 1,6 метра. На ней сохранилась двойная корона, символизирующая власть над Верхним и Нижним Египтом. По предварительным оценкам археологов, первоначальная высота статуи вместе с основанием могла достигать 8,5 метра. Рядом специалисты нашли фрагмент задней опорной колонны с тронным именем фараона, а также часть другой статуи с хорошо сохранившимися чертами лица.

Рамзес II считается одним из наиболее известных правителей Древнего Египта. Он находился у власти более 60 лет, в XIII веке до нашей эры, и прославился масштабным строительством храмов, дворцов и монументальных сооружений.

Особый интерес представляет место обнаружения артефактов. До сих пор этот район был известен прежде всего руинами храма богини Исиды. Новые находки могут свидетельствовать о том, что в древности здесь располагался более масштабный религиозный комплекс, чем предполагалось ранее.

Поступок фермера не остался без внимания египетских властей. В знак благодарности за своевременное сообщение о ценной находке Халеду Халилю и его супруге предоставили бесплатную поездку в Мекку для совершения паломничества.

Таким образом, обычная работа в теплице обернулась не только важным археологическим открытием, но и неожиданной наградой для самого фермера.