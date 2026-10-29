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Киану Ривз снимется в новом боевике от режиссера «Воздушного маршала» 0 76

Культура &
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Киану Ривз снимется в новом боевике от режиссера «Воздушного маршала»

Голливудский актер Киану Ривз исполнит главную роль в остросюжетном фильме «Водоворот» (Maelstrom), который готовит стриминговая платформа Netflix. Режиссером картины станет Жауме Кольет-Серра, известный по триллерам «Воздушный маршал», «Ручная кладь» и «Дитя тьмы».

Как сообщает Page Six, сюжет нового боевика сосредоточится на федеральном маршале, которому поручено обеспечить безопасность невесты торговца оружием. Девушка намерена дать показания против своего жениха, однако ситуация резко осложняется из-за приближающегося мощного урагана.

Стихия обрывает связь с внешним миром, оставляя сотрудника правоохранительных органов и свидетельницу без поддержки. Все события развернутся в течение одной ночи, когда героям придется одновременно противостоять смертельной опасности и бороться за выживание.

История проекта началась еще в 1993 году. Сценарий Грега Фицпатрика создавался под влиянием культового боевика «Крепкий орешек», однако фильм так и не был снят. Теперь текст адаптирует для современного зрителя сценарист Марк Бианкулли.

Первоначально главную роль планировали предложить Алану Ритчсону, известному по сериалу «Ричер», но актер отказался от участия. Впоследствии к проекту присоединился Киану Ривз.

Продюсером картины выступит бывший руководитель Warner Bros. Джефф Робинов, который был связан с проектом еще на раннем этапе его разработки.

Остальной актерский состав, сроки начала съемок и предполагаемая дата премьеры пока не раскрываются.

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#культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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