Во Франции появилась необычная литературная награда — Prix Pascal, предназначенная для произведений, созданных писателями совместно с искусственным интеллектом. Организаторы конкурса намерены изменить отношение к использованию нейросетей в литературе и доказать, что современные технологии могут стать полноценным инструментом творчества.

Как сообщает Euronews, новая премия учреждена на фоне растущих споров о допустимости применения искусственного интеллекта при написании книг. В то время как традиционные литературные конкурсы пытаются ограничить использование нейросетей, создатели Prix Pascal предлагают открыто признать их участие в творческом процессе.

К участию приглашаются авторы со всего мира независимо от гражданства, места жительства и наличия издательского контракта. Главное условие — произведение должно быть написано на французском языке и создано при участии искусственного интеллекта.

Конкурсанты обязаны представить не только рукопись, но и подробное описание использованных технологий. Необходимо указать, какие нейросети применялись при работе над текстом и какие запросы направлялись искусственному интеллекту. Разрешается использовать популярные языковые модели, включая ChatGPT, Claude, Gemini и LLaMA.

При этом организаторы подчеркивают, что конкурс не является соревнованием технологий. Оцениваться будут прежде всего литературные достоинства произведений, оригинальность авторского замысла и способность поднимать важные социальные, экологические и этические вопросы.

Премия получила название в честь французского математика, философа и писателя Блеза Паскаля, который в XVII веке создал одну из первых механических вычислительных машин.

Инициаторами учреждения награды стали предприниматели Филипп Родригес, Альбен Сервьян и Жиль Мантре.

Появление новой премии совпало с громким скандалом во французском литературном мире. Канадско-гаитянского писателя Телисона Орельена обвинили в использовании искусственного интеллекта при создании романа «Это или смерть». Произведение ранее получило престижную премию FNAC и претендовало на Гонкуровскую премию.

После возникновения подозрений роман исключили из списка претендентов на Гонкуровскую премию. Канадское издательство Boréal впоследствии подтвердило использование искусственного интеллекта в процессе написания книги и прекратило сотрудничество с автором. Сам писатель продолжает отрицать обвинения в том, что его произведение было написано нейросетью.

Организаторы Prix Pascal считают, что подобные конфликты свидетельствуют о необходимости новых правил в литературной индустрии. По их мнению, вместо попыток скрыть или запретить использование искусственного интеллекта следует обеспечить прозрачность творческого процесса.

Прием заявок на первую премию продлится до 30 ноября 2026 года. Победителя планируют объявить в декабре. Автор лучшего произведения получит помощь в публикации своей книги.

Таким образом, новая литературная награда может стать важным экспериментом, который покажет, способны ли произведения, созданные человеком совместно с искусственным интеллектом, конкурировать с традиционной литературой.