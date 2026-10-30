Телеканал HBO приступил к разработке сериала по мотивам знаменитого триллера «Птицы» и одноимённого произведения британской писательницы Дафны дю Морье. Об этом сообщает издание Deadline.

Создатели намерены не просто повторить сюжет оригинальной картины, вышедшей в 1963 году, а предложить зрителям совершенно новую историю с элементами детектива и психологического триллера.

Действие развернётся на современной Аляске. Главная героиня Майра Мэсси, которую сыграет Сара Снук, возвращается с маленькой дочерью в родной город после тяжёлой борьбы за опеку над ребёнком. Одновременно женщина пытается выяснить обстоятельства загадочного исчезновения своей подруги детства.

Однако расследование оборачивается настоящим кошмаром. Пока героиня ищет преступника, на жителей города начинают нападать агрессивные птицы. Причём их необъяснимое поведение оказывается каким-то образом связано с расследуемым преступлением. Майре предстоит не только раскрыть тайну, но и спасти собственную дочь.

Над сценарием работает Том Спезиали, известный по сериалам «Оставленные» и «Хранители». В число исполнительных продюсеров вошёл Дэвид Хейман, участвовавший в создании фильмов о Гарри Поттере. Производством проекта займутся HBO и Universal Global Television.

Оригинальные «Птицы» Хичкока, снятые по рассказу Дафны дю Морье 1952 года, стали одной из самых известных картин в истории жанра ужасов. Фильм рассказывает о небольшом калифорнийском городке, жители которого неожиданно подвергаются массовым нападениям птиц.

Попытки создать новую версию этой истории предпринимались и раньше. В 2007 году планировался полнометражный ремейк с Наоми Уоттс, а в 2017 году BBC объявила о разработке телевизионной адаптации. Однако оба проекта так и не были реализованы.

Новый сериал пока находится на стадии разработки. Дата начала съёмок и предполагаемая премьера ещё не объявлены.