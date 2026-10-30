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«Пилот из Спилве»: полет продолжается! 2 849

Культура &
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Робби Говрин со своей книгой.

Робби Говрин со своей книгой.

ФОТО: bb.lv

В ближайший понедельник, 2 ноября, в 18:30 в магазине MNOGOKNIG (Рига, ул. А. Деглава, 69D) состоится творческая встреча израильского писателя Реувена (Робби) Говрина с читателями.

О романе «Пилот из Спилве», который изначально был написан на иврите, а затем переведен сначала на английский, потом на русский язык, мы уже рассказывали. И, судя по откликам в социальных сетях, роман очень даже пришелся по душе аудитории, читающей на «великом и могучем», — причем не только в Латвии: «Пилота» уже успели приобрести, увезти в свои страны и прочитать жители Австрии, США и Израиля!

Жизнь, любовь и тайны

«Автор умеет держать читателя в напряжении, постепенно приоткрывая завесу тайны и подбрасывая новые загадки, — поделилась впечатлениями читательница Татьяна из США. — До самого конца не знаешь, какие секреты еще скрываются за историей героев и чем все закончится. Это не просто увлекательная история с неожиданными сюжетными виражами — это настоящее путешествие во времени, в котором переплетаются жизни людей, любовь, тайны и невероятные повороты судьбы. А когда действие происходит в знакомом городе, где тебе знакома каждая улица, книга приобретает совершенно особое очарование… С удовольствием прочитала и с удовольствием рекомендую тем, кто любит исторические романы, загадки и книги, которые не отпускают до самого финала».

Точно и реалистично

А юрмальчанин Сергей написал, что «проглотил» книгу за один (!) день, отметив, что в эпоху «рилсов» появление такого рода произведения — действительно большое событие в мире литературы:

«Это сага о любви и дружбе на фоне исторических трагических событий. География — от Латвии до Израиля. Дружба, любовь, трагедия и подвиг. И еще — книга удивительно добрая (…) А изображение Риги и Юрмалы — улиц, домов, событий и повседневной жизни тех лет — настолько точно и реалистично, словно автор был очевидцем всего того, что описал в романе!»

Как он этого добился?

Любопытно, что сам автор «Пилота...», хотя очень любит Ригу и часто сюда приезжает, никогда не жил в Латвии. Не владеет ни латышским, ни русским языком. И тем не менее ему удалось невероятно точно и реалистично воссоздать атмосферу Латвии 30-х и 90-х годов — вплоть до мельчайших деталей. Как он этого добился? Что вообще натолкнуло его, израильтянина, на идею написать исторический роман на «латвийском» материале? Как создавался роман, были ли прототипы у его главных героев?

Эти и любые другие вопросы, связанные с романом, можно будет задать Робби Говрину лично во время творческой встречи, которая состоится 2 ноября в 18:30 в магазине MNOGOKNIG (Рига, ул. А. Деглава, 69D). Презентация будет проходить на английском языке с переводом на русский и латышский языки.

Поскольку количество мест ограничено, желающих присутствовать на встрече просят предварительно зарегистрироваться (см. QR-код):

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#Рига #книги #творчество
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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