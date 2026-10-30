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В Риге откроется масштабный фестиваль света: более 200 инсталляций и тысячи огней 0 199

Культура &
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге откроется масштабный фестиваль света: более 200 инсталляций и тысячи огней

Пресс-фото

С 6 ноября Ботанический сад Латвийского университета превратится в сказочное пространство с сияющими скульптурами, фантастическими персонажами и почти двухкилометровым маршрутом для вечерних прогулок.

В Риге готовятся к открытию фестиваля «Магия в Ботаническом саду» (Maģija Botāniskajā dārzā), который продлится до 31 января 2027 года. Посетителям обещают более 200 световых композиций, тысячи разноцветных огней и необычную атмосферу зимней сказки.

С наступлением темноты привычные аллеи Ботанического сада полностью преобразятся. Среди деревьев появятся светящиеся фигуры животных и птиц, сказочные герои, фантастические существа и огромные цветочные композиции.

Для гостей подготовят прогулочный маршрут протяжённостью почти два километра. На нём разместятся тематические зоны, художественные инсталляции и специальные площадки для фотографирования.

Организаторы рассчитывают, что фестиваль привлечёт как семьи с детьми, так и компании друзей и пары, желающие провести романтический вечер. Особенность мероприятия — сочетание природного ландшафта Ботанического сада с современными световыми технологиями.

Когда можно посетить фестиваль? Выставка откроется 6 ноября и будет работать с четверга по воскресенье до конца января.

  • 6–8 ноября: вход с 17:30 до 21:15.

  • 12 ноября – 17 января: вход с 17:00 до 21:15.

  • 21–31 января: вход с 17:30 до 21:15.

Во все дни фестиваль будет завершаться в 22:00.

Мероприятие пройдёт на территории Ботанического сада Латвийского университета в Пардаугаве.

Детям до пяти лет включительно вход бесплатный в сопровождении взрослых. Обычные входные билеты и абонементы Ботанического сада во время фестиваля не действуют — потребуется отдельный билет.

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#Рига #культура #ботанический сад
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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