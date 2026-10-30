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В Вентспилсе откроется выставка о латвийских капитанах и кораблях, вошедших в историю 0 99

Культура &
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Вентспилсе откроется выставка о латвийских капитанах и кораблях, вошедших в историю

Фото: visitventspils.com

С 3 по 29 ноября в Приморском музее под открытым небом в Вентспилсе будет работать выставка, посвящённая истории латвийского флота и морякам, которые в разные исторические периоды ходили под красно-бело-красным флагом.

Передвижную экспозицию «Корабли и капитаны под красно-бело-красным флагом» подготовил Музей истории Риги и мореходства. Посетители смогут узнать о судьбах известных латвийских капитанов, их кораблях и роли мореплавания в истории страны.

Выставка охватывает несколько важных исторических периодов — от провозглашения независимости Латвии в 1918 году до восстановления государственности в 1991 году.

После 18 ноября 1918 года латвийский флаг появился на торговых и военных судах. Во время Войны за независимость и Второй мировой войны моряки участвовали в защите интересов государства. В период советской оккупации некоторые из них продолжали сохранять национальные традиции и память о независимой Латвии за рубежом.

Особое внимание в экспозиции уделено личным историям капитанов, чьи судьбы оказались тесно связаны с политическими потрясениями XX века. Посетители узнают о морских путешествиях, жизни в эмиграции и возвращении национального флага на латвийские суда после восстановления независимости.

Для подготовки выставки использованы исторические документы и другие материалы из собраний Музея истории Риги и мореходства, Латвийского военного музея и архива кино-, фото- и аудиодокументов Национального архива Латвии.

Проведение выставки приурочено к ноябрьским государственным праздникам. Организаторы отмечают, что экспозиция призвана напомнить не только об истории мореплавания, но и о людях, которые даже в сложных обстоятельствах сохраняли связь со своей родиной.

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#Вентспилс #выставка #независимость #культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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