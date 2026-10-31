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Дочь Ларса фон Триера сняла фильм об отце: режиссёр впервые за долгое время рассказал о тяжёлой болезни 0 61

Культура &
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дочь Ларса фон Триера сняла фильм об отце

В интернете появился документальный фильм о знаменитом датском режиссёре Ларсе фон Триере, который с 2022 года борется с болезнью Паркинсона. Автором картины стала его дочь Агнес.

23-минутную документальную ленту, посвящённую жизни и творчеству Ларса фон Триера, опубликовали на видеоплатформе Vimeo. Фильм сняла дочь кинематографиста Агнес Триер.

Картина создавалась специально для художественной выставки Descendant, проходившей с 6 июня по 20 сентября 2026 года в датском музее Willumsens Museum. Экспозицию приурочили к 70-летию режиссёра, который сам выступил её куратором.

В фильме фон Триер рассказывает о своём творческом пути, источниках вдохновения и художниках, оказавших влияние на его мировоззрение. Среди них — Эдвард Мунк, Август Стриндберг и Вильгельм Хаммерсхёй.

Особенно эмоциональной частью картины стал разговор режиссёра о состоянии здоровья. В 2022 году у фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона, после чего он практически перестал появляться на публике.

«У меня болезнь, которую я не пожелал бы даже своему злейшему врагу», — признаётся кинематографист.

Режиссёр также рассказал о постоянной тревоге и о том, что ему становится всё труднее испытывать радость. Размышляя о собственном творческом наследии, он отметил, что некоторые фильмы остаются для него особенно дорогими, хотя теперь он иначе оценивает значение своих работ.

Несмотря на проблемы со здоровьем, фон Триер продолжает заниматься творчеством. Ранее сообщалось, что он работает над сценарием новой картины «После» (After). В августе 2026 года появились сведения о том, что сценарий близок к завершению, однако съёмки фильма пока не начались.

Документальная лента снята на датском языке и доступна с английскими субтитрами.

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#искусство #культура #документальное кино #творчество #здоровье
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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