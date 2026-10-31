Поиски нового исполнителя роли Джеймса Бонда приближаются к завершению. По данным СМИ, студия Amazon MGM Studios определилась с основными кандидатами на роль легендарного британского шпиона. Имя преемника Дэниела Крейга может стать известно уже в ближайшие недели.

Кастинг на главную роль в следующем фильме о Джеймсе Бонде вышел на заключительный этап. После продолжительного отбора продюсеры якобы остановились на нескольких актёрах, каждый из которых может стать новым лицом знаменитой кинофраншизы.

Одним из наиболее вероятных кандидатов называют шотландского актёра Джека Лаудена, получившего известность благодаря сериалу «Медленные лошади». Его опыт работы в шпионском жанре и актёрское мастерство, по мнению обозревателей, делают его подходящим претендентом на роль агента 007.

Серьёзную конкуренцию ему может составить австралиец Джейкоб Элорди, известный по сериалу «Эйфория» и фильму «Солтберн». Его участие способно привлечь к бондиане молодую аудиторию.

Среди других возможных претендентов фигурируют британские актёры Джош О'Коннор и Каллум Тернер. Оба уже успели зарекомендовать себя в крупных кинопроектах и обладают опытом исполнения сложных драматических ролей.

По информации издания, создатели новой картины хотят заметно обновить образ Джеймса Бонда. После пяти фильмов с Дэниелом Крейгом продюсеры намерены представить зрителям другую интерпретацию знаменитого персонажа, сохранив при этом характерные особенности франшизы — зрелищные погони, опасные задания и шпионские интриги.

Работа над 26-м фильмом бондианы уже ведётся. Режиссёром назначен Дени Вильнёв, известный по картинам «Дюна», «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049». Сценарий пишет Стивен Найт, создатель популярного сериала «Острые козырьки».

Предполагается, что съёмки нового фильма начнутся в 2027 году, а премьера состоится в 2028-м. Однако окончательный график производства пока не подтверждён.

Ожидается, что имя нового Джеймса Бонда объявят до конца 2026 года. При этом официального подтверждения списка финалистов пока нет, поэтому информация о кандидатах остаётся на уровне сообщений СМИ и инсайдеров.

Последний фильм франшизы, «Не время умирать», вышел в 2021 году и стал заключительной картиной с Дэниелом Крейгом в роли агента 007. Теперь перед создателями стоит задача найти актёра, который определит будущее одной из самых продолжительных и успешных киносерий в истории.