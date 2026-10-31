Реконструкция церкви Святого Петра в Риге принесла неожиданное археологическое открытие. Под нынешней алтарной частью обнаружены фундаменты и стены первоначального храма XIII века. Находка заставляет пересмотреть прежние представления о том, как строилась и расширялась одна из старейших церквей столицы.

Под церковью Святого Петра в Старой Риге археологи обнаружили остатки первоначального здания, возведенного еще в XIII веке. Древние фундаменты и фрагменты стен удалось выявить во время исследований, сопровождающих масштабную реконструкцию храма.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на представителей церкви, открытие позволяет по-новому оценить расположение и размеры средневекового сооружения, а также уточнить историю застройки Риги.

Древние стены нашли там, где их не ожидали

Особый интерес у исследователей вызвало место обнаружения первоначальных конструкций. Стены XIII века находятся под современной алтарной частью церкви — на участке, который прежде считался пристройкой, появившейся во время более позднего расширения здания.

Однако теперь выяснилось, что древние конструкции существовали здесь значительно раньше.

По мнению руководителя археологических исследований Мартиньша Лусенса, находка означает, что прежние представления об этапах строительства церкви Святого Петра необходимо пересмотреть. Исследователи установили, что толщина обнаруженных стен достигает примерно двух метров.

При этом в нескольких местах хорошо заметно, что строители последующих эпох не разрушали первоначальные фундаменты, а использовали их повторно, возводя на них новые части храма.

На глубине шести метров обнаружили не только фундаменты

На отдельных участках археологи добрались до древних конструкций на глубине около шести метров.

Помимо стен и фундаментов, исследователям удалось обнаружить целый ряд свидетельств многовековой истории церкви. Среди находок — старинные захоронения, склепы, фрагменты исторических напольных покрытий и части надгробий.

Обнаружены также детали прежнего церковного интерьера, в том числе мраморные фрагменты старой кафедры.

Эти находки помогают исследователям восстановить не только историю перестроек здания, но и изменения внутреннего пространства храма на протяжении столетий.

Часть археологических находок смогут увидеть посетители

Сейчас обнаруженные конструкции тщательно документируются. Археологи проводят обмеры, готовят чертежи и используют трехмерное сканирование, позволяющее создать точные цифровые модели исторических элементов. Исследования продолжаются параллельно с проверкой прочности фундаментов церкви.

При этом найденные средневековые конструкции планируется не только изучить, но и частично сохранить доступными для публики.

В рамках реконструкции предполагается оставить открытыми два исследовательских участка. Это позволит посетителям увидеть исторические сооружения, а специалистам — в дальнейшем наблюдать за их состоянием.

На восстановление церкви выделено более 33 миллионов евро

Масштабная реконструкция церкви Святого Петра проводится при финансовой поддержке Германии. Бундестаг выделил на восстановительные работы более 33 миллионов евро.

Проект предусматривает не только сохранение исторического здания, но и расширение возможностей его использования.

После реконструкции в церкви планируется проводить выставки, концерты и конференции, улучшить доступность башни для посетителей и восстановить орган. При этом храм продолжит выполнять и свои религиозные функции.

Церковь Святого Петра остается одним из важнейших памятников средневековой архитектуры Риги. Новые археологические открытия показывают, что даже спустя восемь столетий история этого здания изучена далеко не полностью.