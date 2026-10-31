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Нидерланды отказались от «Евровидения-2027» из-за участия Израиля 1 70

Культура &
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нидерланды отказались от «Евровидения-2027» из-за участия Израиля

Нидерланды официально объявили, что не будут участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2027 году. Причиной стали разногласия вокруг допуска Израиля к соревнованию и протесты внутри национальной телерадиовещательной организации.

Решение об отказе от участия приняла Нидерландская общественная телерадиовещательная корпорация (NPO). Как сообщает Kulturologia.ru, организовать выступление представителя страны оказалось невозможно из-за серьёзных разногласий среди сотрудников вещателя и негативной общественной реакции.

Ситуация вокруг участия Нидерландов в конкурсе оставалась напряжённой на протяжении нескольких месяцев. Ещё в августе телекомпания AVROTROS заявила о намерении бойкотировать «Евровидение» из-за присутствия Израиля. Позднее руководство NPO попыталось пересмотреть это решение и вернуть страну в число участников.

Однако такая инициатива вызвала протест среди работников общественного вещания. Около 400 сотрудников подписали коллективное обращение с требованием отказаться от участия в конкурсе.

Генеральный директор NPO Йет де Раниц признала, что организация так и не смогла найти ни исполнителя, ни вещательную компанию, готовую взять на себя подготовку нидерландского представителя.

По её словам, консультации показали, что разногласия вокруг конкурса слишком глубоки, а эмоциональное напряжение не позволяет продолжить подготовку к выступлению.

Нидерланды стали не единственной страной, решившей отказаться от участия в «Евровидении-2027». Ранее аналогичное намерение выразила Ирландия. В Испании руководство национального вещателя RTVE также поддержало идею бойкота.

Кроме того, об отказе от участия сообщила Чехия. Однако в её случае решение объясняется финансовыми трудностями и сокращением бюджета, а не политическими причинами.

Европейский вещательный союз (EBU), организующий «Евровидение», выразил сожаление по поводу решения Нидерландов. Представители организации подчеркнули, что уважают позицию национальных вещателей и по-прежнему рассматривают конкурс как площадку, способную объединять людей с помощью музыки.

Таким образом, «Евровидение-2027» рискует пройти без нескольких европейских стран, а споры вокруг участия Израиля продолжают создавать серьёзные проблемы для организаторов одного из самых известных музыкальных конкурсов мира.

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#Нидерланды #Израиль #Евровидение #Чехия #протесты #Ирландия #культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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