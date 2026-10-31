Ноябрь обещает стать насыщенным месяцем для любителей сериалов. На экраны возвращаются популярные исторические драмы, шпионские триллеры и фантастические истории. Среди самых заметных новинок — продолжение вселенной «Бегущего по лезвию», сериал о громком криптовалютном скандале и криминальная история с Джейми Дорнаном. Рассказываем, на какие премьеры стоит обратить внимание.

В ноябрьском расписании стриминговых платформ соседствуют продолжения известных проектов и совершенно новые истории. HBO делает ставку на историческую драму, Netflix — на шпионские интриги и реальные финансовые скандалы, а Prime Video готовит сразу несколько масштабных премьер.

«Позолоченный век» (The Gilded Age) — 1 ноября, HBO Max

Четвёртый сезон исторической драмы вновь перенесёт зрителей в Нью-Йорк конца XIX века, где богатство ещё не гарантирует признания в высшем обществе.

В центре сюжета остаётся семейство Расселов, пытающееся укрепить своё положение среди американской элиты. Новые конфликты, светские интриги и борьба за влияние обещают ещё больше осложнить жизнь героев. Главные роли исполняют Кэрри Кун, Кристин Барански и Синтия Никсон.

«Величайший» (The Greatest) — 4 ноября, Prime Video

История одного из самых знаменитых боксёров в мире — Мухаммеда Али. Биографическая драма расскажет о пути спортсмена от юного Кассиуса Клея до мировой знаменитости, ставшей не только спортивной, но и общественной фигурой.

Создатели намерены показать не только его победы на ринге, но и личную жизнь, отношения с близкими и непростые решения, которые определили судьбу спортсмена. Роль Али исполняет Джаален Бест.

«Чёрные голуби» (Black Doves) — 5 ноября, Netflix

Кира Найтли возвращается к роли Хелен Уэбб — женщины, которая на первый взгляд ведёт благополучную семейную жизнь, но в действительности работает на секретную шпионскую организацию.

Во втором сезоне героиню ждут новые опасные задания, политические интриги и последствия прежних решений. К своей роли также возвращается Бен Уишоу.

«Властелин колец: Кольца власти» (The Rings of Power) — 11 ноября, Prime Video

Третий сезон масштабного фэнтези продолжит историю Средиземья задолго до событий знаменитой трилогии.

События развернутся спустя несколько лет после предыдущего сезона. Саурон продолжает наращивать могущество, а противостояние между народами Средиземья становится всё опаснее. Одной из центральных тем останется создание Колец власти.

«Хорошая дочь» (The Good Daughter) — 12 ноября, Peacock

Психологический триллер о двух сёстрах, жизнь которых навсегда изменила трагедия, произошедшая много лет назад.

Когда новое преступление заставляет героинь вновь обратиться к прошлому, выясняется, что семейная история скрывает гораздо больше тайн, чем казалось. В главных ролях — Роуз Бирн и Меган Фэйхи.

«12 12 12» — 13 ноября, Apple TV

Энтони Маки и Джейми Дорнан сыграют главные роли в криминальном триллере, действие которого разворачивается вокруг дерзкого ограбления банка в Цюрихе.

Один из героев — агент ФБР, другой — профессиональный преступник. Их противостояние превращается в сложную психологическую игру, в которой каждый пытается предугадать следующий шаг соперника.

«Альтруисты» (The Altruists) — 19 ноября, Netflix

Одна из самых любопытных премьер месяца для тех, кто предпочитает истории, основанные на реальных событиях.

Сериал посвящён краху криптовалютной биржи FTX и её основателю Сэму Бэнкману-Фриду. Когда-то его считали одним из самых перспективных молодых предпринимателей, однако финансовая империя рухнула, оставив после себя многомиллиардные убытки и уголовное дело.

Главные роли исполняют Энтони Бойл и Джулия Гарнер.

«Шершни» (Yellowjackets) — 20 ноября, Paramount+ / Showtime

Четвёртый сезон станет заключительным для психологического триллера о девушках, переживших авиакатастрофу в дикой местности.

Сериал продолжает развиваться в двух временных линиях: зрители наблюдают за борьбой героинь за выживание в прошлом и за тем, как пережитые события влияют на их взрослую жизнь.

Финальный сезон должен приблизить историю к разгадке самых мрачных тайн.

«Перси Джексон и олимпийцы» (Percy Jackson and the Olympians) — 20 ноября, Disney+

Третий сезон приключенческого фэнтези основан на книге Рика Риордана «Проклятие титана».

Юному полубогу Перси Джексону предстоит новое опасное путешествие, встречи с мифологическими существами и противостояние силам, угрожающим миру олимпийских богов.

Главную роль вновь исполняет Уокер Скобелл.

«Раскопки» (Dig) — 23 ноября, Peacock

Новая комедия с Эми Полер, известной зрителям по сериалу «Парки и зоны отдыха».

Проект может стать хорошим выбором для тех, кто устал от криминальных драм, убийств и масштабных фантастических противостояний. Подробности сюжета создатели раскрывают постепенно.

«Бегущий по лезвию 2099» (Blade Runner 2099) — 25 ноября, Prime Video

Одна из самых громких научно-фантастических премьер ноября расширит вселенную культовых фильмов Ридли Скотта и Дени Вильнёва.

Действие разворачивается в 2099 году — в мире, где грань между людьми и искусственно созданными существами становится всё более размытой.

В центре истории окажутся репликант Олуэн и девушка Кора, чьи судьбы неожиданно переплетаются. Главные роли исполняют Мишель Йео и Хантер Шафер.

«Охотничьи жёны» (The Hunting Wives) — 26 ноября, Netflix

Второй сезон провокационного триллера продолжит историю женщин из обеспеченного техасского общества, за внешним благополучием которого скрываются опасные секреты.

Новые эпизоды обещают ещё больше интриг, предательства и неожиданных поворотов. К главным ролям возвращаются Бриттани Сноу и Малин Акерман.

Что посмотреть в первую очередь?

Тем, кто любит масштабную фантастику, стоит обратить внимание на «Бегущего по лезвию 2099» и «Кольца власти». Поклонникам напряжённых сюжетов подойдут «Чёрные голуби» и «12 12 12», а зрителям, предпочитающим истории из реальной жизни, — «Альтруисты» и «Величайший».

При этом даты выхода и доступность отдельных сериалов могут различаться в зависимости от страны и стриминговой платформы.