Рене Зеллвегер, известная по серии фильмов о Бриджит Джонс, исполнит главную роль в необычной комедийной драме «Дарлингтон» (Darlington). Вместе с двукратной обладательницей «Оскара» в картине снимутся звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж и молодой актер Доминик Сесса.

Режиссером и сценаристом проекта выступит Саша Джерваси, известный по фильмам «Хичкок» и «Мой ужин с Эрве».

В центре сюжета окажется Кейт Спенсер — некогда популярная актриса, о которой киноиндустрия давно забыла. Неожиданно женщина получает предложение вновь сыграть свою самую знаменитую роль. Однако речь идет не о продолжении телесериала или возвращении на экран.

Приглашение поступает от эксцентричного миллиардера, заработавшего состояние на технологиях. Богач, которого сыграет Доминик Сесса, приобрел старинное английское поместье и восстановил его таким, каким оно было в 1923 году. Более того, он полностью отказался от современной жизни и создал собственный мир, в котором время словно остановилось сто лет назад.

Именно в этом необычном пространстве героине Зеллвегер предстоит вновь перевоплотиться в своего знаменитого персонажа. Постепенно актриса начинает понимать, что граница между выдумкой и действительностью гораздо тоньше, чем казалось поначалу.

Питер Динклейдж также присоединился к актерскому составу, однако подробности его роли пока держатся в секрете. Для актера это будет не первая совместная работа с Джерваси: ранее они сотрудничали над фильмом «Мой ужин с Эрве».

Производством картины займутся компании Rocket Science, Monumental Pictures и Portobello Electric. В число продюсеров вошли Элисон Оуэн, Дебра Хэйворд и Джим Гараванте. Исполнительным продюсером выступит режиссер Александр Пэйн, снявший фильмы «Оставленные» и «На обочине».

Съемки «Дарлингтона» планируется начать весной 2027 года в Великобритании. Точная дата премьеры пока не объявлена.