Если у кого-то из уважаемых читателей в жизни — череда бытовых неурядиц, то обязательно посмотрите последнюю кинокартину Андрея Петровича Звягинцева (1964), недавно получившую Гран-при на Каннском фестивале. И тогда вы, проголосовав трудовым евро, как ваш автор, точно сэкономите на психотерапии. Выйдете из зала после фильма «Минотавр» — и мир засияет, гарантирую.

Любовная драма на фоне войны

Действие фильма можно определить весьма точно — осень 2022 года. В России разворачивается частичная мобилизация, на которую требуется разнарядка с градообразующих предприятий областного центра.

Одним из них руководит Глеб Морозов (роль исполняет Дмитрий Мазуров, 1981). Крепкий во всех смыслах мужчина за 40, отличный управленец и семьянин. Жена Галина (в этом амплуа Ирис Лебедева, 1988) воспитывает сына Серёжу и поддерживает теплые отношения со свекровью Татьяной Николаевной.

Морозовы проживают в коттеджном поселке в сосновом бору, на берегу озера. Но при этом считать их олигархической семейкой было бы несправедливо — у них нет даже прислуги, а глава семьи водит достойный шведский внедорожник, а не понтовый люкс-кар.

Перед компанией Морозова, состоящей из ряда служб и цехов, где трудятся и хипстеры, и кузьмичи, поставлена, казалось бы, неразрешимая задача: как решить кадровую проблему. Ведь манагеры и айтишники стремятся покинуть страну, рассматривая варианты: Грузия, Казахстан? Вместе с тем и областной военкомат жмет: надо 14 военнообязанных – воевать с Украиной.

При этом на личном фронте Глеба не все хорошо. Супруга банально выносит ему мозг, хотя дом, что называется, полная чаша. Главный герой, наделенный аналитическим мышлением, подозревает ее в двойной игре и выходит на коварного соперника — фотографа-эротомана Антона. В этом ему помогает старый профессионал, руководитель службы безопасности. Его играет знаменитый латышский артист Юрис Жагарс (1961).

Еще в фильме в небольших ролях появляются известные актеры-релоканты Артур Смольянинов и Анатолий Белый. Основной же костяк исполнителей — абсолютно свежие, незатасканные лица, которым вот так вот веришь!

«Когда страна прикажет быть героем»

При этом, несмотря на то что режиссер в прошлом месяце был официально объявлен Минюстом РФ иноагентом, вложившие свой талант в картину актеры живут у себя на родине. На субъективный взгляд вашего автора, этот фильм — талантливое художественное выражение жизненной драмы, без ангажированного политического высказывания.

Как пелось в «Марше энтузиастов» (1940) на слова Френкеля, «когда страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой». В этом смысле совершенно неизбирательный характер призыва обычных гражданских лиц на войну становится еще и своеобразным социальным лифтом. Который, впрочем, можно остановить и заставить поехать в обратном направлении. И парень в 21 год будет вычеркнут из компьютерной таблицы рекрутов, а вставший на его место 57-летний старший сержант запаса станет памятным плакатом…

В общем, надо отдать должное Глебу Морозову — он мастерски разобрался со своими проблемами и даже восстановил мир с роковой Галиной. Так поступает настоящий Минотавр, мужик и бык.

В последних кадрах кинофильма семья летит на отдых в Эмираты, а из иллюминатора видны тревожные облака.

Рига сыграла областной центр РФ

Для нашего зрителя в фильме самым прекрасным бонусом послужат локации съемок — и узнавание в кадре знаковых мест. Конфиденциальная встреча Глеба, где он получает установочные данные развратного фотографа, происходит на фоне Христорождественского собора. Подхватив на внедорожнике в городе неверную жену (врала, что пошла в салон красоты, а ее там и не было — он проверил), он несется с ней по улице Лудзас. Друзья-приятели устраивают легкую попойку в умеренно пафосном ресторане-новостройке, а когда они курят на выходе, становится понятно, что дело происходит у отеля близ Вантового моста.

Улицы центра Риги — причем не особо привлекавшие ранее кинематографистов Авоту и Персес — заблюрены: они как бы не в фокусе, размыты. Это позволяет убрать из кадра детали, которые могли бы свидетельствовать о чужеродной реальности. На стадии постпродакшена ко всему этому прилепили компьютером русскоязычные вывески.

Ну а битый рижский асфальт — это наше же дорогое, прямо в лицо: вот она, мол, истинная Расея! Не потребовалось также блюрить микрорайон Плявниеки — он, напротив, был снят четкими панорамными планами, с проездами по кварталам панельных девятиэтажек, со школой и спортплощадкой. В эту безмятежную картину с 8-го этажа будет сброшен труп, обернутый в ковер…

Русские типажи латвийского народа

Особняком в «Минотавре» — сцена проводов мобилизованных. Это уж реально адский труд на съемочной площадке — несколько сот мужичков в камуфляже, усаженных в актовом зале, перед коими выступают представители городской власти, военком, священник. Демонстрируются лица завтрашних участников войны в Украине — самые реальные, что называется, типажи из народа. Как удалось в Риге провести такой кастинг, уж не знаю — но, вероятно, здесь отложились многие годы нашей с вами жизни.

В качестве же то ли мэрии, то ли военкомата выступила бывшая элитная больница «Линэзерс»!

Потом из данного административного здания солдаты выходят и под аккомпанемент музыки и рыданий родни грузятся в автобусы. Кстати, создатели фильма превзошли все материальные проблемы, выкатив в кадр «настоящую» милицейскую «Ладу» с квакающей звуковой сигнализацией. И даже небольшой эшелон с бронетехникой вроде как настоящий — только старые английские танчики украшены литерой Z.

Шумел камыш...

Звягинцев снял и уютный бар в Старом городе, где заливает горе несчастная Галина; и инфернальное пространство под мостом, где так ловко можно избавиться от мертвеца; и природный наш камыш, который так и стелется от прошедшей моторки. Вот это у него все очень четко получилось. И, думается, в будущем по Риге будут ходить кинематографические экскурсии — «Где снимался „Минотавр“?»

Пока же можно зафиксировать такой парадокс — с пафосом отвергнутый отечественной системой ценностей Звягинцев развесил рекордное количество российских триколоров в столице государства ЕС и НАТО.

Полвека назад Рига служила местом съемок фильмов про Западную Европу — теперь же тамошние продюсеры и спонсоры (франко-германский телеканал Arte France Cinéma и масса прочих) выбрали латвийский мегаполис, чтобы он сыграл областной центр Нечерноземья в разгар правления Путина. А он знай себе смотрит с портрета в кабинете мэра, такой молодой.