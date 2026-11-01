Американский журнал People назвал самого сексуального мужчину 2026 года. Обладателем престижного титула стал 55-летний актёр Ноа Уайл, прославившийся благодаря медицинским сериалам «Скорая помощь» и «Больница Питт».

Известие стало неожиданностью даже для самого актёра. Уайл признался, что сначала принял сообщение редакции за розыгрыш и не мог поверить, что именно ему досталось это звание.

«Я и за миллион лет не подумал бы, что удостоюсь такой чести», — рассказал актёр в интервью People.

При этом он с юмором отнёсся к новому статусу, пошутив, что теперь его жизнь наверняка превратится в череду приятных событий. Впрочем, Уайл уверен, что друзья и родственники не упустят возможности подшутить над ним.

Широкую известность Ноа Уайлу принесла роль доктора Джона Картера в культовом сериале «Скорая помощь», стартовавшем в 1994 году. Тогда молодой актёр быстро завоевал симпатии зрителей и стал одним из самых узнаваемых телевизионных врачей.

Спустя три десятилетия Уайл вновь оказался в центре внимания благодаря медицинской драме «Больница Питт», где сыграл доктора Майкла Робинавича по прозвищу Робби. Эта работа принесла ему новые профессиональные награды и укрепила популярность среди зрителей.

В интервью актёр поделился и некоторыми неожиданными подробностями своей жизни. Например, он признался, что любит делать покупки через Instagram, терпеть не может опаздывать и испытывает иррациональный страх перед личинками мух.

Кроме того, Уайл рассказал о необычном таланте — способности ловить мух руками, причём, по его словам, делает он это чрезвычайно быстро.

Звание самого сексуального мужчины года журнал People присуждает с 1985 года. Первым обладателем титула стал Мел Гибсон. В разные годы его получали Джордж Клуни, Брэд Питт, Пол Радд, Идрис Эльба и другие знаменитости.

В 2025 году титул достался британскому актёру Джонатану Бейли, известному по сериалу «Бриджертоны» и фильму «Злая».

Теперь к этому списку присоединился Ноа Уайл, доказавший, что привлекательность и популярность не имеют возрастных границ.